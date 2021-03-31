Личностный рост есть, любви нет. Как идти вперед, не рискуя остаться без семьи

Карьера и постоянное покорение новых вершин — главный источник адреналина для миллионов людей. Но как в этой гонке не стать чужим с любимым человеком? Делиться эмоциями, это помогает.

Ученые давно установили, что создать прочные романтические отношения помогает прежде всего совместный опыт. Неважно, что это — аргентинское танго, путешествия или увлечение психологией — все это ведет к новым впечатлениям и встречам, к преодолению препятствий, а значит совместному личностному росту, пишет Reminder.

Но что происходит, если увлечение остается неразделенным? Этот вопрос задала себе Кэтлин Карсвелл, профессор психологии из Университета Дарема в Великобритании. Она проанализировала три научные работы, внимание в которых было сконцентрировано на личностном развитии и отношениях.

Две работы были основаны на экспериментах с участием женатых пар. Каждый должен был ежедневно записывать в блокнот моменты личностного роста (чувство новизны, новый взгляд на какой-то вопрос, ощущение расширения собственных возможностей). Одновременно участники отслеживали уровень своей вовлеченности в отношения и глубину чувств.

В третьем эксперименте участвовали пары, которые переехали в другой город ради карьеры одного из супругов. Предполагалось, что у партнера, который строит карьеру больше шансов для личностного развития, чем у того, кто за ним последовал.

Анализ показал, что единичный индивидуальный опыт саморазвития полезен для отношений. В дни личных побед участники экспериментов писали в дневнике о повышенном влечении к любимому человеку. Карсвелл объясняет это тем, что индивидуальные достижения придают уверенности и поднимают настроение, этот положительный настрой передается партнеру. Любая личная информация сближает: появляется чувство открытости и интимности, ведь такое не расскажешь всем подряд.

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Однако долгосрочное увлечение одного из супругов, которым он не делится с партнером, имеет обратный эффект. Уровень романтической вовлеченности падает и постепенно ослабляются сами чувства. Через некоторое время партнеры кажутся друг другу незнакомыми людьми.

Вывод из этого один: конечно, можно строить карьеру без оглядки на других, но если хочется сохранить привязанность и любовь, нужно озаботиться поиском регулярного переживания нового опыта со второй половиной. Это пойдет на пользу всем.

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