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Число брачных договоров в России выросло на четверть на фоне пандемии

Число брачных договоров в России выросло на четверть на фоне пандемии
Автор фото: StockSnap. Иллюстрация: Pixabay.com

Будущие супруги стали чаще разграничивать свои имущественные отношения — часто это происходит, когда они планируют покупать жилье в ипотеку. В таком случае с одного из партнеров снимаются риски.

#НАСЕЛЕНИЕ#НОВОСТИ

В 2020 г. в России было заключено 142,5 тыс. брачных договоров, на 26% больше по сравнению с предыдущим годом, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Чаще стали составлять и соглашения о разделе имущества при разводе — их количество выросло на 8,3%.

Будущие супруги стали часто заключать брачный договор, если планируют покупать жилье в ипотеку, говорят в ФНП. Брачный договор в таких случаях используют, когда один из партнеров по какой-либо причине не может выступить созаемщиком. При заключении брачного договора с этого супруга снимаются риски, если семья перестает платить за ипотеку. Напомним, в прошлом году объем выданных ипотечных кредитов составил рекордные 4,3 трлн руб., за год показатель вырос в 1,5 раза.

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Заключать брачный договор эксперты советуют также в тех случаях, когда один из супругов занимается бизнесом — это поможет сохранить имущество семьи, если в его деле возникнут проблемы. Но определить в договоре санкции за измену или домашнее насилие нельзя, прописать график ведения домашнего хозяйства нельзя, так как в России этот документ регулирует только имущественные отношения. Брачный договор должен быть обязательно заверен нотариусом, это обойдется примерно в 10,5 тыс. руб. 

Число заключенных брачных договоров выросло на фоне сокращения общего числа зарегистрированных браков и разводов в 2020 г. Так, по данным Росстата, браков было зарегистрировано 770,8 тыс., это на 18,5% меньше, чем в 2019 г., а разводов — 564 тыс., на 7,1% меньше, чем за предыдущий год. При этом в апреле, на фоне режима изоляции из-за коронавируса, число разводов в России снизилось на 74,4%, до 13,8 тыс., но в мае выросло в 2,5 раза до 45,8 тыс.

Автор: Андрей Пермяков
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