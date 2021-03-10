«Два принципа — ресурс и обмен». Как людям, работающим 20 часов в сутки, сохранить семью

«Когда-то ваш партнер — он или она — принял решение любить вас. Но важно помнить, что он вам не принадлежит, и тогда сразу найдутся и время, и ресурсы».

Если на работу тратится слишком много времени, могут страдать личные отношения. Особенно часто с риском потери партнера сталкиваются предприниматели. Причины этого точно описала инвестор Лори Грайнер: «Только предприниматели готовы работать 80 часов в неделю, лишь бы не работать 40 часов в неделю». Как же найти время и на семью, и на бизнес? Об этом Reminder спросил у предпринимателей. Главное в материале DK.RU.

Ольга Зиновьева, основательница и CEO Elementaree:

— Мне кажется, противопоставлять отношения и бизнес не совсем правильно. Думаю, что одним из признаков качественных отношений является то, что они бизнесу помогают. Комфортная, спокойная атмосфера дома и надежный тыл способствуют успеху руководителей.

Соответственно, мои лайфхаки по выстраиванию и укреплению отношений такие: во-первых, на берегу договориться о том, какие у кого амбиции с точки зрения карьеры, бизнеса или любой другой профессиональной деятельности.

Во-вторых, имеет смысл вовлечь партнера в работу или бизнес, чтобы это было не только ваше дело, но и его. Недаром говорят, что «за любым успешным мужчиной стоит мудрая женщина». Намного проще сохранять отношения, если за ужином вы взахлеб обсуждаете варианты решения рабочих проблем, а не сидите с лицом кирпичом, пытаясь поддерживать разговор о скучном сериале.

Иван Крюков, сооснователь и CEO Buddy.ai:

— В отношениях и семье я нахожу вдохновение и возможность перезарядиться для бизнеса. Я много работал еще до запуска собственного стартапа, и не могу сказать, что это мешает отношениям больше, чем обычный трудоголизм. Зато гармоничные отношения точно идут на пользу бизнесу.

У наших детей (2 и 7 лет) жесткое расписание. Они ложатся спать в 8 вечера и встают около 7 утра. Мы сами засыпаем примерно в 10 вечера, поэтому у нас каждый день есть два или больше часов, которые мы проводим вдвоем — разговариваем, смотрим сериалы и фильмы и так далее. Хотя один-два раза в неделю приходится задерживаться, я стараюсь не нарушать режим: начинаю работать в 7 утра и стараюсь закончить работу к 8-ми.

Еще мы около 3–4 месяцев в году проводим раздельно: Юля с детьми на лето всегда уезжает к бабушкам в Сибирь, а я остаюсь в США или работаю в Москве. Каждое расставание очень освежает отношения: начинаешь скучать, ждешь встречи, сильнее ценишь время, которое вы проводите вместе.

Наконец, у нас общее хобби: каждые выходные мы всей семьей стараемся уезжать из дома в мини-путешествия, в основном на автомобиле.

Владислав Здоренко,сооснователь и CEO Startech.vc, Startupbootcamp Russia:

— Мои отношения с женой начались с бизнеса — она была руководителем стартап-программы «Инженер 2.0» Intel. Спустя несколько лет, когда у меня уже появился следующий бизнес, я начал работать очень много. В Китае я бывал чаще, чем в России. А когда оказывался дома, был полностью выжат. Мы стали меньше общаться, это нас отдалило. И в отношениях начался кризис: мы были буквально на грани расставания, даже сходили к семейному психологу. Никогда не думал, что такое со мной когда-нибудь случится, но разговор с профессионалом многое прояснил.

Первым делом мы решили пожить раздельно, чтобы отдохнуть друг от друга. Кроме того, я начал менять свое поведение: чаще рассказывал Ане новости, старался меньше работать по вечерам дома. Мы стали заниматься разными вещами вместе, а в выходные — устраивать тусовки с друзьями. Проводили больше времени вдвоем и делились эмоциями, идеями. Это сработало: мы наконец стали лучшими друзьями. И наш брак не распался.

Одна из главных вещей в отношениях — умение слушать партнера. Очень важно периодически спрашивать, все ли его устраивает. Банальный совет, но, к сожалению, люди часто пренебрегают самыми очевидными, но действенными вещами.

Также очень помогло «бронировать время» на семью. Как раз в пандемию у нас родился ребенок, и я решил перевезти семью в Краснодарский край к моим родителям. Там частный дом, теплый климат, можно свободно гулять во дворе. Но мне пришлось уехать в Москву и плотно работать много месяцев подряд. В какой-то момент я принял решение вернуться к Ане и ребенку: сумел распланировать время так, чтобы побольше осталось на семью.

Мы все еще не нашли идеальный путь. Но мы обсуждаем, планируем, пробуем. Аня видит и чувствует, что, несмотря на мои частые возвращения в три часа ночи с работы, я стараюсь сделать ее жизнь лучше, и ценит это.

Юлия Щербатова, основательница «Клиники современной косметологии Юлии Щербатовой»:

— Я врач, а значит, мой образ жизни предполагает 12-часовой рабочий день и необходимость быть на связи с пациентами большую часть времени. А еще — практически полное отсутствие спонтанности: попробуйте без предупреждения уехать в романтическую поездку, когда у вас на завтра полная запись. С появлением собственной клиники к этому добавились те же задачи, что у любого другого предпринимателя: работа с сотрудниками, развитие, обучение, финансы и так далее. Чтобы в таких условиях отношения были успешными, очень важно, чтобы партнер с самого начала понимал, с чем имеет дело, и принимал это как данность, без желания что-то изменить.

Всему живому, и отношениям в том числе, нужен ресурс. А значит, в рабочем расписании обязательно должны быть выходные и отпуска. Это время нужно планировать заранее и проводить максимально насыщенно. Общие впечатления и опыт очень сближают.

Еще мне кажется необходимым искренний интерес к тому, что занимает и интересует партнера. Тогда происходят постоянный рост и взаимообмен.

Оба этих принципа — ресурс и обмен — в общем-то лежат в основе человеческой физиологии и существования всего живого на земле. Так что я уверена, что и для отношений они работают.

Алексей Менн, управляющий партнер фонда Begin Capital:

— На мой взгляд, самые интересные и талантливые люди всегда отдают большую часть своего времени любимому делу. И те результаты, которых они в итоге добиваются, делают их еще более интересными в плане общения, в том числе в глазах любимых.

Когда-то ваш партнер — он или она — принял решение любить вас. И нам часто кажется, что любимый человек теперь с нами на всю жизнь и можно больше не стараться (хорошо, если не забываешь про день рождения и Новый год, а уж годовщина — это совсем для отличников). Это не так. Важно помнить простую истину: любимый человек вам не принадлежит, как бы круто у вас все ни складывалось. Я очень люблю свою жену и надеюсь, она тоже ко мне нормально относится. Я знаю, что всю жизнь мы проведем вместе. Но каждый раз, когда я вспоминаю, что она мне не принадлежит, то нахожу время и ресурсы, чтобы вынырнуть из круговорота работы и придумать совместные радости, шалости и романтические приключения.

Как я нахожу время? У Манижи есть песня «Сейчас дважды не случится» с такими строчками: «Как быстро мы стали старше, как многое слишком важно, и мы бежим по кругу. Как деньги не купят время, плевать, кто при жизни первый, там вряд ли это нужно — люби, а не живи на службе». Я просто думаю о любимом человеке и понимаю: если не сейчас, то когда? И время всегда находится.

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