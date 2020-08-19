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«Если сказать, что работа стоит дорого, это убедит многих людей в ее ценности»

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«Если сказать, что работа стоит дорого, это убедит многих людей в ее ценности»
Автор фото: Дмитрий Емельянов. Иллюстрация: Галерея Синара Арт

«На Западе инвесторами могут становиться люди, которым самим искусство неинтересно — для них это только инструмент. В России пока больше распространена обратная история». Как заработать на арт-рынке?

#ЦЕННОСТИ#ИНВЕСТИЦИИ#БИЗНЕС

С Дарьей Костиной мы встречаемся в Галерее Синара Арт в «Синара Центре». Галерея переехала на новую площадку в прошлом году, ее основой 16 лет назад стало первое в регионе частное собрание, специализирующееся на искусстве Урала. Фонды галереи насчитывают свыше 1,5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и арт-объектов.

Для читателей DK.RU Дарья Костина, арт-директор Галереи Синара Арт, провела ликбез по тому, как сделать искусство инвестицией, рассказала, на что обратить внимание начинающему коллекционеру и разложила по полочкам, почему Брусиловский дороже Воловича.

Частный интерес

Чтобы начать собирать собственную коллекцию искусства, говорит Дарья Костина, необязательно обладать большим количеством свободных денег. Для этого нужны любовь к искусству, заинтересованность и расстановка приоритетов.

Дарья Костина

Дарья Костина, арт-директор Галереи Синара Арт

— Есть известный пример, который я очень люблю. Это супружеская пара Герберт и Дороти Фогель из США. Будучи скромными служащими, они смогли собрать одну из самых значимых коллекций американского концептуального искусства второй половины 20 века. Это расстановка приоритетов: они так построили свою жизнь, тратя все накопления на искусство. У них была цель, и они покупали то, что нравится.

На самом деле, очень важно понять, для чего вам приобретать предметы искусства, и какие ценности, эмоции и профиты такое занятие может принести. Даже начав собирать коллекцию с небольших произведений, можно войти во вкус и действительно серьезно увлечься — начать покупать работы известных художников за большие деньги.

Насколько у нас развито частное коллекционирование?

— У нас на Урале есть частные коллекции. Не могу сказать, что их очень много. Они разного масштаба: кто-то покупает искусство для дома и не считает себя коллекционером, кто-то собирает произведения целенаправленно. Но практически все эти коллекции не публичны. Тем не менее, когда такое занятие переходит в серьезное увлечение, многие спустя 10-20 лет приходят к пониманию, что коллекции надо открывать. Это мы видим по московским коллекционерам — их собрания становятся основой для частных музеев либо передаются в дар крупным государственным музеям и экспонируются.  

Разговор в галерее

Из московских коллекционеров, которые начинают открывать коллекции, кого бы вы привели в пример?

— Музей русского импрессионизма — это частная коллекция, которая стала основой для частного же музея, он функционирует как публичная площадка. Более ранний и хорошо известный пример — это коллекция Георгия Костаки, часть которой вошла в состав собрания Третьяковской галереи, часть — в фонды Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а часть — в экспозицию и запасники частного Музея AZ, посвященного художнику Анатолию Звереву. Много таких примеров, но надо понимать, что изначально это было личное инвестирование в предметы искусства.

Мы тоже находимся в галерее, основой которой стала частная коллекция Дмитрия Пумпянского. Какие еще примеры вы бы отметили в Екатеринбурге?

— Екатеринбургский искусствовед и галерист Виктор Малинов много лет формировал собрание частного фонда-музея графических искусств «Шлем», большую часть которого в прошлом году подарил Екатеринбургскому музею изобразительных искусств. Галерея Ural Vision Gallery работает как дилер и продает современное искусство, но, насколько я понимаю, толчком как раз стал интерес к искусству и своя коллекция у собственника (галерею открыл Виктор Лощенко, предприниматель и меценат — прим. Ред.). Многие галеристы, которые давно в этой сфере (в первую очередь, я говорю про Москву) начали собирать коллекцию, увлеклись, стали хорошо разбираться в искусстве, понимать, как оно работает на рынке и превратились в мощных игроков в этом поле.

Зал галереи

В таком случае галереи не только представляют, но и продают произведения?

— Часто процесс идет параллельно. Галеристы собирают свою коллекцию и одновременно работают с художниками, которых представляют, и продают их работы другим коллекционерам. Эта деятельность идет рука об руку. Хотя в классическом западном понимании галерея — это, в первую очередь, дилер, а уже потом коллекция. Коллекции может и не быть.

Вклад в искусство

Вложения в искусство, говорит Дарья, — это такой же инвестиционный инструмент, как, к примеру, вложения в недвижимость. Здесь тоже есть первичный рынок (когда галерея представляет ныне живущего художника и предлагает коллекционерам произведения из его мастерской) и вторичный — антикварный (работы уже неоднократно меняли своих владельцев: коллекционеры могут ими обмениваться, продавать на аукционах или сотрудничать с галереей). Вот только на стоимость работ художника влияет очень много факторов — от времени создания до путешествий автора по миру.

Дарья Костина

Искусство действительно защищает вложения от инфляции. Но если относиться к нему сугубо как к инвестированию, лучше прибегать к помощи профессионалов — арт-консультантов или фондов, которые занимаются инвестициями в искусство. На Западе это развитая практика, и инвесторами могут становиться люди, которым самим искусство неинтересно — для них это только инструмент.

В России пока больше распространена история, когда человек действительно заинтересован, у него есть любимые художники и он их приобретает на рынке. И здесь, безусловно, есть риски.

В галерее

Можно покупать признанных художников, на которых цены установились — это хорошая защита от инфляции, но при этом нужно понимать, что рост цены на эти произведения не будет баснословным или быстрым. В этом смысле гораздо перспективнее вкладываться в молодых художников, потому что на старте их работы можно купить очень недорого. А если художник «выстреливает», рост цены будет в 10-15 раз через 5-10 лет.

Очень хороший ход — начинать коллекционирование с печатной графики. Потому что, с одной стороны, можно приобрести вещь известного художника, а с другой —печатная графика на рынке обычно стоит дешевле, чем оригинальная (потому что печатается тиражом), или чем живопись.

Вы могли бы озвучить цены, с которых начинается стоимость печатной графики?

— Мы сейчас в зале постоянной экспозиции с темой индустриального искусства Урала. Если говорить про работы с историей, то это, к примеру, Валентин Новиченко, любимый местными коллекционерами.

Картина Валентина Новиченко

Промышленность — это то, что представляет наш регион, в том числе и в искусстве. Валентин Новиченко — классик индустриальной темы на Урале, всегда занимался печатной графикой. Один его печатный лист крупного формата с подписью и в оформлении на рынке можно приобрести по цене примерно от 30 тыс. руб.

Графика Валентина Новиченко

Графика Валентина Новиченко из собрания Галереи Синара Арт

На кого из современных художников сейчас стоит обратить внимание?

— Я думаю, имеет смысл обратить внимание на художника Красил Макар из Екатеринбурга. Это творческий псевдоним очень интересного автора, который с одной стороны зарекомендовал себя на фестивалях и коллективных выставках современного искусства, а недавно прошла его персональная выставка в Екатеринбургском музее ИЗО, что автоматически повысило капитализацию его работ. Только что у него закончилась выставка в московской галерее «Треугольник» на Винзаводе, и этим автором начали интересоваться московские коллекционеры тоже. И пока цены доступны.

Что влияет на стоимость работ?

— В целом на цену произведения влияют такие понятные параметры, как имя художника, время создания, размер и техника. Чем работа более ранняя, тем она дороже. Это касается общей хронологии и личной хронологии каждого автора. Есть поправки на индивидуальную творческую траекторию, потому что многие авторы ищут свой стиль, благодаря которому становятся известными, в течение некоторых лет. И более ценные работы — ранние, но уже представляющие тот самый канонический стиль художника. Кроме того, цена определяется участием в выставках, музейных проектах и прецедентами продаж. Есть рыночный механизм: когда цены на работы художника достигли определенного уровня, ниже этой цены художник продавать работы не может.

А если посмотреть на работы маститых уральских художников, их стоимость, на ваш взгляд, переоценена? К примеру, Воловича и Брусиловского — они первыми приходят в голову.

Брусиловский — дорогой автор. Это крупный художник, который вывел уральское искусство далеко за пределы родного города и даже страны. Его биография, связанная с творческими достижениями, с числом стран, в которых он работал, в каких был представлен на выставках, и прецедент продажи работы на «Сотбис» (Картина «Футбол», созданная в 1965 г., в 2006 г. была продана на аукционе «Сотбис» за 108 тыс. фунтов стерлингов — прим. ред.) привели к тому, что цены на его картины держатся на высоком уровне. К огромному сожалению, несколько лет назад художника не стало. После ухода автора из жизни его работы начинают дорожать.

Картина Бусиловского

Миша Брусиловский, «Девочка с аквариумом» (из собрания Галереи Синара Арт)

Воловича я считаю великолепным графиком очень высокого уровня. Но в силу того, что у него не было случаев продажи на международных площадках, не такой широкий географический охват, на арт-рынке цены на его работы ниже. Но в случае с Воловичем я не могу сказать, что его печатная графика стоит дешевле оригинальной, потому что это именно то, чем он прославился. Офорт и другие виды печатной техники, которые художник использовал, сделали ему имя.

Графика Воловича

Графика Виталия Воловича из собрания Галереи Синара Арт

Решил человек, к примеру, купить картину Брусиловского, что ему делать?

— Если мы говорим про начало коллекции, вряд ли это будет Брусиловский. Хотя случаи бывают разные. Но, к примеру, человек хочет купить Брусиловского. Он знает, что в Екатеринбурге есть несколько галерей, которые могут предложить картины этого автора к продаже. Человек обращается к ним, и если в этой галерее в данный момент нужной картины нет, галерист начинает ее искать — связывается с другими коллекционерами или наследниками, которые, возможно, готовы были бы что-то предложить. И таким образом находит произведение для клиента под конкретный запрос.

А сколько они сейчас стоят?

— Картины Брусиловского зрелого периода среднего формата можно приобрести в Екатеринбурге, цена начинается примерно от 1,7 млн руб. И она будет расти. Брусиловского много покупали при жизни, и его работы рассредоточены по частным коллекциям, поэтому просто прийти и купить крупную работу Брусиловского — не такая простая вещь. Нужно искать.

Однажды мы говорили гостям нашей редакции, что картина еще одного уральского художника — Сергея Лаушкина, которая там висит, стоит 1 млн руб. И люди реагировали по-разному, но в основном верили.

Лаушкин — тоже в числе любимчиков коллекционеров, цена на его работы сегодня начинается от 120 тыс. руб. и поднимается очень высоко в зависимости от формата, истории экспонирования и времени создания. Не сомневаюсь, что через некоторое время она дойдет до 1 млн. Но история, которую вы рассказываете, это очень хороший пример того, как работают мифы в искусстве. Помните, у Экзюпери в «Маленьком принце» было размышление про взрослых, которые не замечают ничего вокруг, а интересуются только цифрами — сколько что стоит и сколько кому лет. И если сказать, что работа стоит дорого, это убедит многих людей в ее художественной и символической ценности тоже.

Картина Сергея Лаушкина

Сергей Лаушкин, «Снегопад» (из собрания Галереи Синара Арт)

Арт-рынок — это сложный организм, где много разных законов, и спекулятивных, в том числе. Безусловно, есть такие художники, как британец Дэмьен Херст, который долго оставался одним из самых дорогих из ныне живущих. Цены поддерживаются коллекционерами, которые приобрели его работы в качестве инвестиций. Продолжая покупать работы по рыночным ценам, они поддерживают высокую планку.

Попасть в музей

Еще один важный участник, который влияет на капитализацию работ художника — это музеи традиционного искусства. Казалось бы, какая связь? А на деле — самая прямая, поясняет Дарья Костина.

— Музеи — важный аспект арт-рынка. Несмотря на то, что государственные музеи хранят, но не могут продавать произведения искусства, попадание к ним художника (на временную выставку или в фонды) — это прямая капитализация его работ. Поэтому многие художники стремятся попасть в музей — это важный этап в становлении автора.

Разговор в галерее

А музеям какой интерес выставлять, к примеру, молодых художников?

— У нас в стране есть мнение, что музеи — это хранилища ценностей. Но, слава богу, парадигма меняется, и музеям становится важно быть в гуще актуального художественного процесса. Им важно показывать молодых авторов, но не всех подряд, а тех, кого они считают перспективными.

Музеи сами осуществляют такой отбор?

— Да, для музея — это вопрос репутации. Музейное сообщество — это профессиональное сообщество. Есть такая установка, что музей не будет выставлять кого попало. Если художник попадает туда, значит, он оценен профессионалами. А если еще и в формате персональной выставки (что для молодых художников в музеях традиционного искусства — редкость) — это подтверждение уровня и художественной ценности работ. И это снимает вопросы, почему произведение такого автора столько стоит.

В зале галереи

В галерее довольно прохладно, для картин создаются особые условия. А возможно ли коллекцию искусства хранить дома?

— Частное коллекционирование, как правило, начинается с того, что человек хочет, чтобы искусство было рядом. Когда искусство в доме — это совершенно другая энергетика пространства. Это скажет любой, кто имеет хоть одно произведение искусства у себя в доме или в квартире. Как правило, коллекции хранятся дома. И иногда, если человек состоятельный и может себе это позволить, происходит так, что новые квартиры и дома покупаются, чтобы было где разместить коллекцию. Коллекция становится одним из главных приоритетов в жизни. Более того, есть коллекционеры — поклонники конкретного художника, которые интерьер пространства организовывают и декорируют под произведения этого автора.

Дарья Костина

Насколько часто к вам люди обращаются с запросом, что они хотят начать собирать коллекцию и просят помочь?

— Я бы сказала, что сейчас чаще поступает запрос на подбор произведения искусства в качестве подарка. Мы в Галерее Синара Арт как раз стараемся пропагандировать идею доступного коллекционирования. В конце прошлого года делали выставку «Искусство в подарок». Это была выставка молодых екатеринбургских художников, цены на их работы были очень доступными: графический лист можно было купить за 2-3 тыс. руб. И это было наше стремление показать людям: вы действительно можете себе позволить приобрести произведение для себя или в подарок.

Социальная дистанция

Интервью проходило с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Фото: Дмитрий Емельянов

Автор: Анна Хлебникова
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