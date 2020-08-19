«Если сказать, что работа стоит дорого, это убедит многих людей в ее ценности»

С Дарьей Костиной мы встречаемся в Галерее Синара Арт в «Синара Центре». Галерея переехала на новую площадку в прошлом году, ее основой 16 лет назад стало первое в регионе частное собрание, специализирующееся на искусстве Урала. Фонды галереи насчитывают свыше 1,5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и арт-объектов.

Для читателей DK.RU Дарья Костина, арт-директор Галереи Синара Арт, провела ликбез по тому, как сделать искусство инвестицией, рассказала, на что обратить внимание начинающему коллекционеру и разложила по полочкам, почему Брусиловский дороже Воловича.

Частный интерес

Чтобы начать собирать собственную коллекцию искусства, говорит Дарья Костина, необязательно обладать большим количеством свободных денег. Для этого нужны любовь к искусству, заинтересованность и расстановка приоритетов.

Дарья Костина, арт-директор Галереи Синара Арт

— Есть известный пример, который я очень люблю. Это супружеская пара Герберт и Дороти Фогель из США. Будучи скромными служащими, они смогли собрать одну из самых значимых коллекций американского концептуального искусства второй половины 20 века. Это расстановка приоритетов: они так построили свою жизнь, тратя все накопления на искусство. У них была цель, и они покупали то, что нравится.

На самом деле, очень важно понять, для чего вам приобретать предметы искусства, и какие ценности, эмоции и профиты такое занятие может принести. Даже начав собирать коллекцию с небольших произведений, можно войти во вкус и действительно серьезно увлечься — начать покупать работы известных художников за большие деньги.

Насколько у нас развито частное коллекционирование?

— У нас на Урале есть частные коллекции. Не могу сказать, что их очень много. Они разного масштаба: кто-то покупает искусство для дома и не считает себя коллекционером, кто-то собирает произведения целенаправленно. Но практически все эти коллекции не публичны. Тем не менее, когда такое занятие переходит в серьезное увлечение, многие спустя 10-20 лет приходят к пониманию, что коллекции надо открывать. Это мы видим по московским коллекционерам — их собрания становятся основой для частных музеев либо передаются в дар крупным государственным музеям и экспонируются.

Из московских коллекционеров, которые начинают открывать коллекции, кого бы вы привели в пример?

— Музей русского импрессионизма — это частная коллекция, которая стала основой для частного же музея, он функционирует как публичная площадка. Более ранний и хорошо известный пример — это коллекция Георгия Костаки, часть которой вошла в состав собрания Третьяковской галереи, часть — в фонды Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а часть — в экспозицию и запасники частного Музея AZ, посвященного художнику Анатолию Звереву. Много таких примеров, но надо понимать, что изначально это было личное инвестирование в предметы искусства.

Мы тоже находимся в галерее, основой которой стала частная коллекция Дмитрия Пумпянского. Какие еще примеры вы бы отметили в Екатеринбурге?

— Екатеринбургский искусствовед и галерист Виктор Малинов много лет формировал собрание частного фонда-музея графических искусств «Шлем», большую часть которого в прошлом году подарил Екатеринбургскому музею изобразительных искусств. Галерея Ural Vision Gallery работает как дилер и продает современное искусство, но, насколько я понимаю, толчком как раз стал интерес к искусству и своя коллекция у собственника (галерею открыл Виктор Лощенко, предприниматель и меценат — прим. Ред.). Многие галеристы, которые давно в этой сфере (в первую очередь, я говорю про Москву) начали собирать коллекцию, увлеклись, стали хорошо разбираться в искусстве, понимать, как оно работает на рынке и превратились в мощных игроков в этом поле.

В таком случае галереи не только представляют, но и продают произведения?

— Часто процесс идет параллельно. Галеристы собирают свою коллекцию и одновременно работают с художниками, которых представляют, и продают их работы другим коллекционерам. Эта деятельность идет рука об руку. Хотя в классическом западном понимании галерея — это, в первую очередь, дилер, а уже потом коллекция. Коллекции может и не быть.

Вклад в искусство

Вложения в искусство, говорит Дарья, — это такой же инвестиционный инструмент, как, к примеру, вложения в недвижимость. Здесь тоже есть первичный рынок (когда галерея представляет ныне живущего художника и предлагает коллекционерам произведения из его мастерской) и вторичный — антикварный (работы уже неоднократно меняли своих владельцев: коллекционеры могут ими обмениваться, продавать на аукционах или сотрудничать с галереей). Вот только на стоимость работ художника влияет очень много факторов — от времени создания до путешествий автора по миру.

Искусство действительно защищает вложения от инфляции. Но если относиться к нему сугубо как к инвестированию, лучше прибегать к помощи профессионалов — арт-консультантов или фондов, которые занимаются инвестициями в искусство. На Западе это развитая практика, и инвесторами могут становиться люди, которым самим искусство неинтересно — для них это только инструмент.

В России пока больше распространена история, когда человек действительно заинтересован, у него есть любимые художники и он их приобретает на рынке. И здесь, безусловно, есть риски.

Можно покупать признанных художников, на которых цены установились — это хорошая защита от инфляции, но при этом нужно понимать, что рост цены на эти произведения не будет баснословным или быстрым. В этом смысле гораздо перспективнее вкладываться в молодых художников, потому что на старте их работы можно купить очень недорого. А если художник «выстреливает», рост цены будет в 10-15 раз через 5-10 лет.

Очень хороший ход — начинать коллекционирование с печатной графики. Потому что, с одной стороны, можно приобрести вещь известного художника, а с другой —печатная графика на рынке обычно стоит дешевле, чем оригинальная (потому что печатается тиражом), или чем живопись.

Вы могли бы озвучить цены, с которых начинается стоимость печатной графики?

— Мы сейчас в зале постоянной экспозиции с темой индустриального искусства Урала. Если говорить про работы с историей, то это, к примеру, Валентин Новиченко, любимый местными коллекционерами.

Промышленность — это то, что представляет наш регион, в том числе и в искусстве. Валентин Новиченко — классик индустриальной темы на Урале, всегда занимался печатной графикой. Один его печатный лист крупного формата с подписью и в оформлении на рынке можно приобрести по цене примерно от 30 тыс. руб.

Графика Валентина Новиченко из собрания Галереи Синара Арт

На кого из современных художников сейчас стоит обратить внимание?

— Я думаю, имеет смысл обратить внимание на художника Красил Макар из Екатеринбурга. Это творческий псевдоним очень интересного автора, который с одной стороны зарекомендовал себя на фестивалях и коллективных выставках современного искусства, а недавно прошла его персональная выставка в Екатеринбургском музее ИЗО, что автоматически повысило капитализацию его работ. Только что у него закончилась выставка в московской галерее «Треугольник» на Винзаводе, и этим автором начали интересоваться московские коллекционеры тоже. И пока цены доступны.

Что влияет на стоимость работ?

— В целом на цену произведения влияют такие понятные параметры, как имя художника, время создания, размер и техника. Чем работа более ранняя, тем она дороже. Это касается общей хронологии и личной хронологии каждого автора. Есть поправки на индивидуальную творческую траекторию, потому что многие авторы ищут свой стиль, благодаря которому становятся известными, в течение некоторых лет. И более ценные работы — ранние, но уже представляющие тот самый канонический стиль художника. Кроме того, цена определяется участием в выставках, музейных проектах и прецедентами продаж. Есть рыночный механизм: когда цены на работы художника достигли определенного уровня, ниже этой цены художник продавать работы не может.

А если посмотреть на работы маститых уральских художников, их стоимость, на ваш взгляд, переоценена? К примеру, Воловича и Брусиловского — они первыми приходят в голову.

— Брусиловский — дорогой автор. Это крупный художник, который вывел уральское искусство далеко за пределы родного города и даже страны. Его биография, связанная с творческими достижениями, с числом стран, в которых он работал, в каких был представлен на выставках, и прецедент продажи работы на «Сотбис» (Картина «Футбол», созданная в 1965 г., в 2006 г. была продана на аукционе «Сотбис» за 108 тыс. фунтов стерлингов — прим. ред.) привели к тому, что цены на его картины держатся на высоком уровне. К огромному сожалению, несколько лет назад художника не стало. После ухода автора из жизни его работы начинают дорожать.

Миша Брусиловский, «Девочка с аквариумом» (из собрания Галереи Синара Арт)

Воловича я считаю великолепным графиком очень высокого уровня. Но в силу того, что у него не было случаев продажи на международных площадках, не такой широкий географический охват, на арт-рынке цены на его работы ниже. Но в случае с Воловичем я не могу сказать, что его печатная графика стоит дешевле оригинальной, потому что это именно то, чем он прославился. Офорт и другие виды печатной техники, которые художник использовал, сделали ему имя.

Графика Виталия Воловича из собрания Галереи Синара Арт

Решил человек, к примеру, купить картину Брусиловского, что ему делать?

— Если мы говорим про начало коллекции, вряд ли это будет Брусиловский. Хотя случаи бывают разные. Но, к примеру, человек хочет купить Брусиловского. Он знает, что в Екатеринбурге есть несколько галерей, которые могут предложить картины этого автора к продаже. Человек обращается к ним, и если в этой галерее в данный момент нужной картины нет, галерист начинает ее искать — связывается с другими коллекционерами или наследниками, которые, возможно, готовы были бы что-то предложить. И таким образом находит произведение для клиента под конкретный запрос.

А сколько они сейчас стоят?

— Картины Брусиловского зрелого периода среднего формата можно приобрести в Екатеринбурге, цена начинается примерно от 1,7 млн руб. И она будет расти. Брусиловского много покупали при жизни, и его работы рассредоточены по частным коллекциям, поэтому просто прийти и купить крупную работу Брусиловского — не такая простая вещь. Нужно искать.

Однажды мы говорили гостям нашей редакции, что картина еще одного уральского художника — Сергея Лаушкина, которая там висит, стоит 1 млн руб. И люди реагировали по-разному, но в основном верили.

— Лаушкин — тоже в числе любимчиков коллекционеров, цена на его работы сегодня начинается от 120 тыс. руб. и поднимается очень высоко в зависимости от формата, истории экспонирования и времени создания. Не сомневаюсь, что через некоторое время она дойдет до 1 млн. Но история, которую вы рассказываете, это очень хороший пример того, как работают мифы в искусстве. Помните, у Экзюпери в «Маленьком принце» было размышление про взрослых, которые не замечают ничего вокруг, а интересуются только цифрами — сколько что стоит и сколько кому лет. И если сказать, что работа стоит дорого, это убедит многих людей в ее художественной и символической ценности тоже.

Сергей Лаушкин, «Снегопад» (из собрания Галереи Синара Арт)

Арт-рынок — это сложный организм, где много разных законов, и спекулятивных, в том числе. Безусловно, есть такие художники, как британец Дэмьен Херст, который долго оставался одним из самых дорогих из ныне живущих. Цены поддерживаются коллекционерами, которые приобрели его работы в качестве инвестиций. Продолжая покупать работы по рыночным ценам, они поддерживают высокую планку.

Попасть в музей

Еще один важный участник, который влияет на капитализацию работ художника — это музеи традиционного искусства. Казалось бы, какая связь? А на деле — самая прямая, поясняет Дарья Костина.

— Музеи — важный аспект арт-рынка. Несмотря на то, что государственные музеи хранят, но не могут продавать произведения искусства, попадание к ним художника (на временную выставку или в фонды) — это прямая капитализация его работ. Поэтому многие художники стремятся попасть в музей — это важный этап в становлении автора.

А музеям какой интерес выставлять, к примеру, молодых художников?

— У нас в стране есть мнение, что музеи — это хранилища ценностей. Но, слава богу, парадигма меняется, и музеям становится важно быть в гуще актуального художественного процесса. Им важно показывать молодых авторов, но не всех подряд, а тех, кого они считают перспективными.

Музеи сами осуществляют такой отбор?

— Да, для музея — это вопрос репутации. Музейное сообщество — это профессиональное сообщество. Есть такая установка, что музей не будет выставлять кого попало. Если художник попадает туда, значит, он оценен профессионалами. А если еще и в формате персональной выставки (что для молодых художников в музеях традиционного искусства — редкость) — это подтверждение уровня и художественной ценности работ. И это снимает вопросы, почему произведение такого автора столько стоит.

В галерее довольно прохладно, для картин создаются особые условия. А возможно ли коллекцию искусства хранить дома?

— Частное коллекционирование, как правило, начинается с того, что человек хочет, чтобы искусство было рядом. Когда искусство в доме — это совершенно другая энергетика пространства. Это скажет любой, кто имеет хоть одно произведение искусства у себя в доме или в квартире. Как правило, коллекции хранятся дома. И иногда, если человек состоятельный и может себе это позволить, происходит так, что новые квартиры и дома покупаются, чтобы было где разместить коллекцию. Коллекция становится одним из главных приоритетов в жизни. Более того, есть коллекционеры — поклонники конкретного художника, которые интерьер пространства организовывают и декорируют под произведения этого автора.

Насколько часто к вам люди обращаются с запросом, что они хотят начать собирать коллекцию и просят помочь?

— Я бы сказала, что сейчас чаще поступает запрос на подбор произведения искусства в качестве подарка. Мы в Галерее Синара Арт как раз стараемся пропагандировать идею доступного коллекционирования. В конце прошлого года делали выставку «Искусство в подарок». Это была выставка молодых екатеринбургских художников, цены на их работы были очень доступными: графический лист можно было купить за 2-3 тыс. руб. И это было наше стремление показать людям: вы действительно можете себе позволить приобрести произведение для себя или в подарок.

Интервью проходило с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Фото: Дмитрий Емельянов