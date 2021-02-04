«У нас все — вопреки». Как в пандемию живет единственный в России частный музей правоведа

«Считал особо печальным, что из Конституции исчезло положение о том, что частная собственность является естественным правом человека». Репортаж DK.RU из музея соавтора Конституции Сергея Алексеева.

На центральном проспекте Екатеринбурга в доме в стиле «советской неоклассики» с 2016 г. существует музей имени Сергея Алексеева, известного правоведа, профессора Свердловского юридического института (с 2014 г. — Уральский государственный юридический университет, УрГЮУ — прим. ред.), одного из создателей проекта российской Конституции 1993 г. и соавтора первой части Гражданского кодекса РФ 1994 г., где впервые после советского времени было описано право частной собственности.

Музей частный, его создал ученик и последователь правоведа — Сергей Степанов, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права УрГЮУ, директор Института частного права, основателем которого был Сергей Алексеев. В октябре 2019 г. Сергей Степанов написал письмо ректору УрГЮУ Владимиру Бублику. В нем, в продолжение ранее достигнутых договоренностей, он просил оформить согласие на принятие музея С.С. Алексеева в состав университета.

«Считаю правильным и необходимым воссоединение музея с нашей общей Альма Матер», — говорится в письме.

Практически ровно через месяц Сергея Степанова не стало. В 2020 г. мир охватила пандемия — экскурсии оказались под запретом, а процесс передачи музея в университет затянулся.

DK.RU побывал в музее и поговорил с Ириной Степановой, супругой основателя, о том, за счет чего музей продолжает существовать и почему он является уникальным не только для страны, но и для всего мира.

«Ленточку перерезаем, а строители двери навешивают»

— Мы арендуем это помещение у города с 1997 г. Сначала вместе с Сергеем Сергеевичем Алексеевым мой супруг Сергей Аркадьевич открывал здесь первую публичную юридическую библиотеку, они проводили здесь встречи, занятия. Сергей Аркадьевич считал Сергея Сергеевича своим наставником, а себя — его учеником. Мы до сих пор очень близки с семьей Сергея Сергеевича Алексеева, музей — это дань его памяти. Он был основателем и научным руководителем Института частного права с 1997 г., а мой супруг — директором, — рассказывает Ирина Степанова.

С открытием, говорит она, помогла семья Сергея Алексеева — родственники предоставили экспонаты и оказали стартовую финансовую поддержку. Поддержали также ученики Сергея Степанова и Сергея Алексеева. Это единственный музей в мире, посвященный ученому-правоведу. Был еще частный музей в Америке, посвященный адвокату, но сейчас он закрыт.

Идея открыть музей возникла летом 2015 г. Мы начали готовиться. К новому 2016 г. сделали примерный план музея и отдали документы на согласование. Музей расположен в доме, являющимся памятником архитектуры, поэтому нужно было пройти множество процедур. Последнее разрешение получили 30 марта 2016 г. А 28 июля, в день рождения Сергея Сергеевича Алексеева, открыли музей. Никто не верил, что возможно сделать это в такие короткие сроки, но для Сергея Аркадьевича не существовало ничего невозможного — он брал и делал, — рассказывает Ирина Степанова.

Она вспоминает, что за месяц до открытия работы шли в авральном режиме:

Накануне приезжала внучка Сергея Сергеевича Аня и спрашивала: «Вы точно успеете?». У нас тут была разруха, но сомнений не было. Как говорил Сережа: «У меня нет вариантов: либо открытие — либо пуля в лоб». Нам попался хороший подрядчик, мы потом еще долго с ним рассчитывались — до 2017 г., но он очень душевно подошел к этому проекту и делал нам многое авансом. Помню, уже идет открытие, ленточку перерезаем, а наши строители двери навешивают, чтобы успеть!

Сам музей назвали «Восхождение к праву» — по аналогии с книгой, написанной С.С. Алексеевым в 2001 г. В ней он размышляет о крайностях, в которые бросает право в России: от лозунгов о незыблемости закона до «страшных фактов беззакония», как сам автор говорит в предисловии.

Экспозиция выстроена в форме лестницы, которая описывает основные жизненные этапы известного правоведа.

— Идея с лестницей возникла сразу. Ступени — это судьба Сергея Сергеевича. Первые две — жизнь в Орле, где он родился в 1924 г. и прожил четыре года. Затем переезд в Екатеринбург. 1937 г., когда отца Сергея Сергеевича арестовали (в 1947 г. дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, но он продолжал отбывать наказание и смог вернуться в Свердловск только в 1951 г.), крутой поворот — и это 1941 г. — начало Великой Отечественной войны — Сергей Сергеевич пытался попасть на фронт, как сыну врага народа ему грозила только трудовая армия, но он добился своего и в 1942 г. попал в саперные войска в строительно-дорожный батальон. Следующая ступень — послевоенные годы, учеба в СЮИ, —рассказывает Ирина Степанова.

Первоначально, добавляет она, был план сделать лестницу с поручнем и шириной 1,1 м, чтобы люди могли подняться и пройти по ней — в основе смонтирован металлический каркас. Но такая конструкция сильно сужала пространство, поэтому проект пересмотрели.

— Некоторые посетители, особенно школьники, поднимаются и проходят по этой лестнице, читают надписи на стенах, под самым потолком — все они из книг Сергея Сергеевича Алексеева, — поясняет Ирина Степанова.

Например, на самом верху написано: «Право является целью общества, его высшим принципом, высшей властью»

Имена тех, кто помог в создании музея, указаны на стенде, который называется «Низкий поклон и Великое спасибо», — еще одна фраза, которую часто говорил Сергей Алексеев.

Общее количество произведений С.С. Алексеева превышает 400. Здесь есть и «Размышления о туризме» — первая неюридическая книга Сергея Сергеевича, написанная совместно с Раисой Рубель, профессором пединститута, с которой они организовали турпоходы.

Его учебник по теории государства и права переведен на несколько языков. На экскурсию в музей приходили сотрудники Консульства Чешской Республики. В отзыве они написали, что учились по учебнику Сергея Алексеева, переведенному на чешский.

С появлением первой правнучки Алисы правовед начал писать книги для детей. К ним записан диск, на котором Сергей Сергеевич сам читает свои сказки.

— Традиция, которую заложил Сергей Аркадьевич: в музее можно все трогать, брать и смотреть. В конфетнице у нас всегда лежали шоколадные конфеты, которые очень любил Сергей Сергеевич, — школьники, когда на экскурсии приходили, их махом разбирали, — рассказывает Ирина Степанова.

Конституция и «несбывшиеся надежды»

В 1992 г. Сергей Алексеев был привлечен к работе над «президентским» проектом Конституции России, который создавался по инициативе Бориса Ельцина, занимавшего тогда пост президента России. В группу также входили известные юристы, в частности, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, экс-председатель Комитета Верховного Совета СССР по законодательству Юрий Калмыков, исполнительный директор Исследовательского центра частного права при Президенте РФ Станислав Хохлов.

В музее находится печатная машинка, на которой Сергей Алексеев работал в то время, и любимое кресло с портфелем.

Сергей Сергеевич вспоминал, что работа над проектом Конституции шла на одном дыхании. Но когда ему предложили денежное вознаграждение, он сразу сказал: «Нет, это большая честь, от денег наша группа отказывается». На что получил ответ: «Это не обсуждается — есть высший указ, и вы все равно будете получать эти средства». Деньги стали приходить, и Сергей Сергеевич Алексеев вместе со Станиславом Хохловым и Юрием Калмыковым стали перечислять такую же сумму в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны, — рассказывает Ирина Степанова.

Уже потом — в 1996 г. их пути с Ельциным разойдутся. Сергей Алексеев напишет президенту письмо, которое тоже хранится в музее вместе с ответом.

— Сергей Сергеевич был не согласен с политикой государства в отношении Чеченской Республики. Он считал, что все политические вопросы можно решить путем переговоров и неправильно молодых солдат использовать как пушечное мясо. Поэтому он принял решение уйти со всех занимаемых государственных постов и написал об этом Ельцину. Вместе с ним ушел Сергей Ковалев, доктор экономических наук. Это были два человека, единственные со времен СССР, которые после ухода оставили свои депутатские квартиры в Москве. Так Сергей Сергеевич переехал обратно в Екатеринбург. Больше ни один депутат так не сделал, — говорит Ирина Степанова.

Копии этих документов, кстати, музей готов был передать Ельцин Центру.

— У нас с Ельцин Центром разное поле деятельности. Они к нам пришли раз, увидели, что мы им не конкуренты. Мы предложили им эти два письма. Они отказались, не знаю, почему. Там совсем другой формат — эпоха, а у нас — частная жизнь, — полагает Ирина Степанова.

В 2009 г. Сергей Алексеев выпустил субъективные заметки под названием «У истоков Конституции России». В них он рассказал, что хоть «президентская» версия и легла в основу Конституции, принятой на Всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., но авторы не были привлечены к завершающему этапу доработки, и итоговый текст прозвучал как «неоправдавшиеся ожидания, несбывшиеся надежды».

В частности, ключевым элементом основного закона страны, который готовила группа Алексеева, были права и свободы человека, которые и определяют смысл, содержание и применение законов и деятельность власти. Но в финальной версии этот принцип оказался прописан лишь в ст. 18, хотя, по мнению Сергея Алексеева, его «в самом понимании духа, сути Конституции нужно с большим отрывом от всего другого поставить на первое место». Кроме того, разработчики в качестве архетипа наиболее уместной для России формы организации власти видели парламентскую республику, полагали, что единоначалие в управлении государством — не самый лучший вариант для России. Однако при доработке окончательного текста Конституции подобная идея не была поддержана и, как показывают дальнейшие события, скорее полностью отвергнута.

Кроме того, «особо печальным» Сергей Алексеев считал исчезновение из окончательного текста Конституции положения о том, что частная собственность является естественным правом человека. А из определения государства в ст. 1 — его констатации в качестве «светского».

— Когда исполнилось 25 лет с момента принятия Конституции, у нас в музее был ажиотаж — мы проводили по 5-7 экскурсий в день и именно по работе Сергея Сергеевича над этим документом. Во время принятия поправок к Конституции в прошлом году интереса к музею не было. Не думаю, что это имя Алексеева предается забвению. Для юристов — он великий теоретик, просто в то время из-за пандемии мы были закрыты, — говорит Ирина Степанова.

Она вспоминает: когда Сергея Алексеева уже везли в больницу в мае 2013 г., по дороге говорил он как раз о Конституции:

Накануне Сергей Сергеевич давал интервью, посвященное 20-летию основного закона страны, говорил два часа. 8 мая ему стало плохо, и мы с Сергеем Аркадьевичем и дочерью Сергея Сергеевича Надей повезли его в больницу. По дороге он сказал дочери: «Надя, надо собрать всех телевизионщиков обратно, я забыл сказать самое главное — ведь тот проект, который мы писали с Анатолием Собчаком, был человечный, был направлен на защиту прав человека, это очень важно, и я забыл это сказать!». 12 мая Сергея Сергеевича не стало.

Жизнь после смерти

До пандемии, рассказывает Ирина Степанова, в музее постоянно бывали самые разные посетители — от школьников и юристов до пенсионеров. В день проводили минимум по три экскурсии.

— У Сергея Аркадьевича была принципиальная позиция, что музей работает бесплатно. Он считал, что это не просто музей, это храм науки, место сохранения памяти. Наша основная цель — правовое просвещение. Сергей Сергеевич считал, что всем людям необходимо знать свои права. Последнее, что он хотел создать — это книга под названием «Торжество права», — рассказывает Ирина Степанова. — Когда мы проводим экскурсии, посетители говорят: у вас домашняя атмосфера. И она реально другая, немузейная. Сережа вел здесь кружки по ТГП для студентов, сейчас его ученица Дарина работает на кафедре ТГП и тоже проводила здесь занятия кружка по теории государства и права, пока студенты не ушли на удаленку. Существует традиция — все студенты-первокурсники приходят в начале учебного года на экскурсии.

Ноутбук, на котором С.С. Алексеев писал первую часть Гражданского кодекса РФ 1994 г.

Сейчас, говорит она, музей существует благодаря сотрудникам Института частного права: Артему Васильеву, Дарине Владимировой, Леониду Вахрушеву, Татьяне Клеменюк, Анне Федотовой, по мере возможности помогают бывшие ученики правоведов. После смерти учредителя сам Институт частного права столкнулся с многими проблемами, решение которых всегда лежало на плечах Сергея Степанова.

— С 2015 г. нам удалось заключить с администрацией Екатеринбурга договор о безвозмездном пользовании помещением, заменив тем самым дорогую аренду, все остальные расходы необходимо оплачивать (коммунальные услуги, телефон, интернет). Сергей Аркадьевич запускал маховик, он все делал с перспективой на будущее. Институт частного права и музей не приносят какого-либо значимого дохода. Весьма скромные доходы от научной деятельности Института частного права полностью направляются на поддержание деятельности музея. Музею в 2020 г. исполнилось четыре года, периодически нужно что-то обновлять — это тоже вложения и их нужно делать.

Практически вся семья Сергея Сергеевича Алексеевича находится в Петербурге, но они очень поддерживают нас, музей, институт. Финансовую помощь оказывает Уральский государственный университет. Мы ждем, пока все юридические вопросы будут улажены, и музей войдет в состав университета. Сережино завещание было именно в том, чтобы передать музей университету, поскольку только университет способен в полной мере понять и применить те ценности, которые заложены в атмосфере музея. Именно поэтому никакие другие варианты мы не рассматриваем, — говорит Ирина Степанова.

«В целях обеспечения преемственности, стабильности, традиций и достойного просветительского уровня музея убедительно прошу рассмотреть возможность приема в УрГЮУ двух сотрудников музея: Степанову Ирину Сергеевну (заведующей музеем) и Владимирову Дарину Сергеевну (специалистом)», — говорится в письме Сергея Степанова ректору УрГЮУ.

— Когда мы только задумывали музей, наш архитектор сказал: «У вас все не по правилам. Обычно лестницу строят слева направо, у вас — справа налево!». И это был подход Сергея Аркадьевича — все делать не по правилам. И Сергей Сергеевич зачастую шел вопреки, чтобы доказать, что право — это его судьба. Так и у нас теперь все вопреки – вопреки всем обстоятельствам и сложностям, — говорит Ирина Степанова.

Фото: Денис Полуэктов для DK.RU