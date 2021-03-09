Мнения екатеринбуржцев о реновации решили не слушать. Пора бить тревогу?

Комитет по строительству и развитию инфраструктуры свердловского заксобрания одобрил законопроект о реновации без общественных обсуждений. Эту процедуру пытались инициировать активисты.

Закон о реновации принимают в рамках федерального закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Он должен ускорить процесс расселения ветхого и аварийного жилья в регионах. Однако под снос могут пойти и дома, возведенные в период индустриального домостроения.

Федеральный закон определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — как формировать границы КРТ, какие объекты и по каким критериям включать, каким образом и на каких условиях проводить расселение ветхих домов — отданы на откуп региональным властям.

Известно, что в Свердловской области уже выбрали 11 площадок под КРТ, большинство из них находится в Екатеринбурге.

Как пишет ЕАН, многие екатеринбуржцы обеспокоены планами властей по сносу старых малоэтажек ради комплексного развития территорий. Они объединились в чат в telegram под названием «Реновация. Сохранение старого фонда Екатеринбурга».

Активист Дмитрий Калинин пытался инициировать процедуру общественного обсуждения документа. Он направлял соответствующее обращение в ЗакСо и Минстрой 12 февраля и еще одно 9 марта — в ЗакСо. Но их проигнорировали. После одобрения законопроекта комитетом и вынесения ЗакСо рекомендации принять его, запустить процедуру общественного обсуждения уже будет невозможно.

В то же время депутат Заксобрания Вячеслав Брозовский пояснил, что закон, о котором идет речь, рамочный. Он не поясняет, какие здания будут сноситься и что на их месте будет строиться:

Этот закон про то, как распределяются полномочия между субъектом и муниципалитетом. Конкретики — как, кто, что делать не будет — там нет. Это рамочный закон. Он про то, за что отвечает субъект, где министерство [строительства], где муниципалитет. Грубо говоря, это внутреннее распоряжение, и поэтому он не подлежит публичному обсуждению» (цитата по e1.ru).

Ранее DK.RU попросил юристов, девелоперов и Минстрой прокомментировать, что закон о КТР принципиально меняет для застройщиков и собственников жилья, как будет применяться, и ждет ли екатеринбуржцев большой снос жилья.

Известно, что во время визита в Екатеринбург вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин обсудил вопросы реновации жилых кварталов, не относящихся к ветхому и аварийному жилью, на закрытом совещании с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым.