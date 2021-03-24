В Краснодаре и Тюмени легче всего. Города РФ, где на ипотеку можно накопить за 3 года

Накопить первоначальный взнос на ипотеку за 32 или 56 месяцев? Рейтинг городов страны, в которых легче всего накопить на первоначальный взнос и проще всего платить многолетний долг, даже в одиночку.

Аналитики риелторской компании «Бест-Новострой» назвали города, в которых проще всего накопить на первый взнос по ипотеке. Легче всего справиться с этой задачей краснодарцам, копить много лет придется тем, кто выбрал Казань, пишет «РБК Недвижимость».

Риелторы проанализировали данные по 30 региональным центрам с самым высоким спросом на новостройки. Они сопоставили средние зарплаты по этим городам со средней стоимостью квартиры в новостройке (оба параметра — на март 2021 года). При расчете ипотечного кредита исходили из следующих параметров: первый взнос — 20%, ставка — 7,4%, срок — 16 лет. Рассчитывая срок накопления на первый взнос, аналитики ограничили сумму, которая откладывается за месяц, половиной медианного дохода в городе. Такое же ограничение установлено при расчете ежемесячного платежа по кредиту.

По подсчетам экспертов, жители Краснодара могут накопить 20% стоимости квартиры за 32 месяца. Также жителям Краснодара проще всего выплачивать ипотеку в одиночку: для комфортного обслуживания кредита местному ипотечнику достаточно зарабатывать на 11% больше, чем в среднем по городу.

Немного дольше, 34 месяца, придется копить на первый взнос жителям Твери. Чтобы выплачивать ипотеку, не ограничивая себя в качестве жизни, местным жителям нужно зарабатывать на 24% больше средней зарплаты в городе. На третьем месте городов с самым кратким сроком накоплений на первый взнос замыкает Тюмень, там копить придется 38 месяцев. Для выплаты ипотеки в одиночку здесь нужно зарабатывать на треть больше среднего по городу.

Затем следуют Уфа, Волгоград, Пермь, Ульяновск, Екатеринбург.

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Дольше всего — около 60 месяцев — придется копить на первый взнос жителям Казани. Для того, чтобы платить ипотеку в одиночку, жителю города нужно зарабатывать на 116% больше средней зарплаты казанцев.

В Москве накопить на первый взнос можно в среднем за 56 месяцев, в Санкт-Петербурге — за 52 месяца.

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