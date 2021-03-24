Набег варягов, многомиллионные стройки и сигналы из Москвы. Дайджест рынка недвижимости

Главные события, произошедшие в стройсфере города за две недели: новые многомиллионные стройки, нашествие варягов, новации из Москвы и местные инициативы для всей РФ — в дайджесте DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: смелые законодательные инициативы, способные изменить строительный рынок, судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, старты новых инвестпроектов и заметные тренды в стройсфере региона. Все важное — по одной ссылке.

Детсады и дороги в городе будут строить параллельно с жильем

Фото: Автодор

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации в регионе механизма комплексного развития территорий (КРТ). В нее вошли 16 человек, главой группы назначен первый заместитель губернатора Александр Высокинский. Напомним, в конце прошлого года Госдума РФ приняла законопроект об использовании механизма комплексного развития территорий, который позволит комплексно обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники. КРТ будет реализовываться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.

По словам главы «Атомстройкомплекса» Валерия Ананьева, новый стандарт застройки, который должен появиться в ближайшее время в рамках принятого недавно закона о комплексном развитии территорий, позволит гарантировать покупателям жилья наличие всей необходимой социальной инфраструктуры в шаговой доступности.

Фактически закон призван объединить разрозненные ранее процессы и скоординировать существующие программы по строительству социальной и дорожной инфраструктуры с планами по строительству жилья, — комментирует г-н Ананьев.

Как ранее писал DK.RU, гендиректор АСК не раз транслировал мнение представителей строительного рынка города: с социальной инфраструктурой дела обстоят непросто.

Мы покупаем площадки на аукционах и вправе рассчитывать, что дороги, школы и садики будут строиться параллельно с возведением жилья. Как это делается в Академическом (проект ГК «КОРТРОС», входит в Группу Ренова Виктора Вексельберга) — там вообще бюджетные деньги на социалку выделяются вперед. Мы же с рядом других игроков видим другое: на Широкой речке, например, все купили землю с торгов, рассчитываем, что там будут построены улицы — параллельно с реализацией наших проектов. Мы даже готовы вложить свои деньги, чтобы с нами рассчитались потом: делаем проекты улиц, проходим экпертизы — везде авансируем. Но, к сожалению, процедуры проходят очень медленно, — говорил Валерий Ананьев.

Теперь же, по его словам, реализация проектов КРТ будет возможна только при определении сроков строительства социальной и дорожной инфраструктуры. Девелоперам предстоит отладить работу на пилотных проектах и поставить ее на поток, чтобы все участники — власть, застройщики, жители и собственники ресурсоснабжающих организаций — понимали свою роль и были замотивированы в содействии развитию города.

В АСК добавляют: сейчас компания ведет строительство двух детских садов в Солнечном и Академическом микрорайонах Екатеринбурга. Объекты суммарно рассчитаны на 550 воспитанников. Заказчик строительства — городское управление капстроительства — получит новые детсады летом-2021. На обоих объектах идет завершающая стадия: ведутся отделочные работы, в ближайшее время ожидается поставка мебели.

Уральские строители хотят менять законы. Что скажет Хуснуллин?

Гильдия строителей Урала направила официальное письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением усовершенствовать правовое регулирование в части подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение). Как сообщили DK.RU в Гильдии, есть ряд препятствий, которые замедляют процессы. Так, при строительстве новых объектов застройщики в составе тарифа за подключение вносят плату за протяженность сети и за повышение нагрузки на инженерные сети.

Сейчас, согласно законодательству, компании вынуждены одновременно платить сразу в полном объеме за все дома, присутствующие в проекте. Даже если фактически они еще не построены и будут подключаться через несколько лет. Гильдия предлагает вносить плату за мощность поэтапно: по мере фактического подключения зданий пропорционально возрастанию нагрузки. Для этого нужно внести изменения в два постановления правительства РФ, — объяснили строители.

Второе предложение Гильдии касается закона, который устанавливает особенности закупок ресурсоснабжающими компаниями. Сейчас договоры о подключении объектов капстроительства к сетям могут заключаться по несколько месяцев. Гильдия предлагает установить максимальный срок для подготовки всех документов — 30 календарных дней. Кроме того, сейчас по итогам закупки победу может одержать сторонняя компания. Гильдия предлагает отдавать преимущество на проведение работ застройщику или генеральному подрядчику, чей объект нуждается в подключении сетей. При этом он должен будет согласиться на цену, определенную по итогам закупки.

Третье предложение касается документов на земельные участки. Сейчас, чтобы заключить договор о подключении сетей, застройщик должен показать правоустанавливающий документ на землю, предназначенную непосредственно для застройки. По факту же бывает так, что площадок несколько и идет процесс их объединения. В таком случае ресурсоснабжающие компании обычно отказываются выдавать техусловия и заключать договор до того, как формирование участков будет завершено, что существенно тормозит процессы строительства. Гильдия предлагает разрешить застройщикам вместо правоустанавливающих документов предоставлять документацию по планировке территории, в которой отражено, что земельные участки будут объединены.

Ранее представители другого уральского СРО обращались к Марату Хуснуллину с просьбой разрешить въезд гражданам стран СНГ на территорию России (был ограничен в марте 2020 г. в связи с пандемией коронавируса). Этот запрет привел к дефициту кадров и увеличению сроков проведения строительных работ. Власти пошли навстречу: накануне стало известно, что ограничения больше не распространяются на следующие страны: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, сообщал DK.RU.

Кажется, проблема с рабочими руками решена. Однако на екатеринбургских стройках, как правило, трудятся выходцы из Узбекистана и Таджикистана, которых нет в перечне Минстроя. А приглашать рабочих из стран, которые не вошли в список с открытой границей, могут только крупные компании. Уральские строители направили второе официальное письмо Марату Хуснуллину с просьбой оказать содействие в расширении перечня стран, включив в него Узбекистан и Таджикистан, и отменить «порог входа» (ценз по доходу и среднесписочной численности работников).

При этом сам Хуснуллин был с рабочим визитом в Екатеринбурге в конце февраля. DK.RU подробно рассказывал о результатах визита, в том числе о том, что обсуждалось на закрытом совещании с одним из застройщиков.

Эльвира Набиуллина хочет свернуть льготную ипотеку

Эльвира Набиуллина. Фото: Банк России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме призвала вовремя прекратить программу льготной ипотеки. По ее словам, жилищные займы под 6,5% помогли россиянам и строителям, но программу важно вовремя завершить. По данным главы ЦБ, субсидирование ставок уже негативно влияет на стоимость жилья и его доступность, передает РБК.

Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья, — заявила Эльвира Набиуллина.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках была запущена весной 2020 г., в то же время Центробанк снижал ключевую ставку, и в июле она достигла исторического минимума в 4,25%. Все это привело к взрывному росту ипотечного рынка: было выдано займов на 4,3 трлн руб., за год показатель вырос в 1,5 раза. Средневзвешенная ставка по ипотеке к концу года составила 7,36%, а на первичном рынке — 5,8%. Заявлялось, что ипотека со ставкой 6,5% будет действовать до ноября 2020 г. Однако из-за пандемии ее было решено продлить до 1 июля 2021 г.

Уральские застройщики солидарны: если госпрограмму свернут летом и не будут больше пролонгировать, они смогут подготовиться к работе в условиях без льготной ипотеки. Поддержка властей уже сделала свое дело, отмечают игроки: ожили первичный и вторичный рынки жилья, сделки совершаются, граждане имеют возможность улучшать свои жилищные условия. При этом многие девелоперы убеждены, что власти в итоге придут к некому компромиссному варианту.

Продление госпрограммы льготного кредитования безусловно является драйвером роста рынка недвижимости. Обсуждение вариантов пролонгации льготной ипотеки в регионе продолжается. Строительная сфера — это основа экономики, активность в секторе жилой недвижимости обеспечивает заказами производителей строительных материалов, металлоконструкций, транспортные компании. С ростом строительства появляются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления в местные бюджеты. Сейчас мы как никогда ощущаем поддержку властей, поэтому уверены, что в плане содействия отрасли будет принято компромиссное решение. Мы продолжаем наращивать объем предложения: открываем продажи в новых домах, выходим на новые строительные площадки, активно работаем над новыми проектами. Бизнес-модель нашей компании позволяет сформировать оптимистичный сценарий независимо от факта продления программы льготной ипотеки, — комментирует Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс».

Инорегиональные девелоперы хлынули в Екатеринбург

ГК «Икар» и компания «Флай Плэнинг» — девелоперы из Челябинска — презентовали мэру Екатеринбурга Алексею Орлову свои проекты жилой застройки сразу в двух развивающихся районах города. «Флай Плэнинг» известна своими малоэтажными проектами, такое же жилье фирма намерена построить в Академическом микрорайоне — вдоль ул. Амундсена за рекой Патрушихой. Как следует из проектной документации, это будут таунхаусы и многоквартирные дома не выше четырех этажей. Всего на участке, который в официальной документации называется «45 квартал», планируется возвести 285 тыс. кв. м недвижимости на 9167 человек. Помимо собственно жилых домов здесь также появятся социальные объекты — детские сады, школы, физкультурно-оздоровительный комплекс. Строительство первой очереди, которая будет включать 50 тыс. кв. м недвижимости, в том числе детский сад и здание ФОКа, начнут уже в текущем году.

Второй проект, презентованный Алексею Орлову челябинцами, предполагает застройку обширной территории в районе Полевского тракта, рядом с микрорайоном Солнечный. Это участок в 360 га, на котором можно построить 2,7 млн кв. м жилья. Ранее планы на застройку этой территории были у «РСГ-Академическое», теперь же за освоение участка возьмется ГК «Икар», пишет 66.RU. Девелопер намерен начать застройку с участка, расположенного напротив микрорайона Солнечный, по другую сторону ул. Лучистая — сейчас там пустырь. Как рассказали челябинские девелоперы екатеринбургскому мэру, работы стартуют уже в четвертом квартале этого года, ввод в эксплуатацию — в 2022 г. В жилом квартале общей площадью около 150 тыс. кв. м смогут жить 5000 человек. Здесь возведут многоквартирники, а также детский сад на 300 мест, школу на 1200 мест и паркинг на 2,1 тыс. мест.

Любопытно, что раньше эти земли входили в совхоз Свердловский. Земля пока значится как зона сельскохозяйственного использования. Чтобы начать строительство, участку надо присвоить статус Ж5 — зона многоэтажной застройки. Напомним, недавно комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Екатеринбурга притормозила проект еще одного иногороднего девелопера — тюменской компании «Страна-Девелопмент». Чиновники отказались менять статус земель вдоль переулка Базовый и Сибирского тракта с ПК-1 (производственно-коммунальные объекты) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка) — именно на этой террритории тюменцы намеревались возвести жилье. Впрочем, территории бывшего совхоза Свердловский планировали включить в жилую застройку еще в 2000-х гг. Так что перевести земли в нужный статус здесь будет проще. Отметим, что в том же направлении — в районе Полевского тракта — планируется еще один крупный проект и тоже неместной компанией. Тюменский холдинг «Партнер» намерен возвести коттеджный поселок в районе Горного Щита. В проекте предусмотрены жилые объекты разных типов — коттеджи, таунхаусы, четырехэтажные дома, детский сад, школа, а также парк.

Уральский застройщик разместил облигации на 1 млрд руб.

Валерий Ананьев. Фото: «Атомстройкомплекс»

Один из крупнейших застройщиков Свердловской области — «Атомстройкомплекс» — объявил о размещении второго выпуска облигаций на Московской бирже. На этой площадке разместили ценные бумаги объемом 1 млрд руб. Срок обращения выпуска — 10 лет, номинал облигаций составляет 1 тыс. руб., капитализация процентов для инвесторов происходит каждые полгода. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 8,50% годовых. Организаторами выступают Совкомбанк и СКБ-банк.

В пресс-службе компании рассказали, что размещение облигаций происходит в рамках ранее зарегистрированной программы общим объемом 10 млрд руб. Отметим, что для компании это второе размещение на бирже. В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций компании на 1 млрд руб., размещенный в октябре 2019 г. по ставке 11,75% годовых. Генеральный директор «Атомстройкомплекса», заслуженный строитель России Валерий Ананьев отмечает, что выход на биржу помогает привлекать средства внешних инвесторов, что является альтернативой кредитным займам:

Выпуск облигаций — плановое мероприятие, которое состоялось в рамках реализации долгосрочной стратегии развития нашего предприятия. Мы развиваемся, меняем внутреннюю структуру, стремимся к тому, чтобы предприятие было современным и открытым. Наша цель — чтобы на долговом рынке имя «Атомстройкомплекс» знали так же хорошо, как на строительном — как профессионала и надежного партнера.

Ранее Валерий Ананьев отмечал, что выход на Московскую биржу является первым шагом для выхода застройщика на IPO. Надежность инвестиций в ценные бумаги компании «Атомстройкомплекс» подтверждена экспертами. В конце прошлого года рейтинговое агентство «АКРА» повысило кредитный рейтинг организации до уровня ВВВ+ (прогноз «стабильный»). В числе причин повышения рейтинга эксперты отметили «сильную рыночную позицию, очень сильный бизнес-профиль, очень низкую долговую нагрузку, очень высокую оценку обслуживания долга, хорошую ликвидность, среднюю рентабельность бизнеса и средний уровень корпоративного управления». Суммарный плановый ввод недвижимости компанией в 2021-2023 годах ожидается на уровне порядка 800 тыс. кв. м, текущий портфель проектов составляет порядка 2,2 млн кв. м.

Добавим, что уральские компании активно выходят на биржу. Как сообщал DK.RU, в начале 2020 г. компания «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций. Кроме того, в 2019 г. на биржу вышла сеть фитнес-центров Bright Fit . В конце октября 2019 г. Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций торгового предприятия «Кировский» объемом 1,2 млрд руб., а позже включила облигации гипермаркета «Гипербола» в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

Недетский размах. Уральский Диснейленд будут строить 18 лет

Фото: pixabay.com / LauraTara

Проект екатеринбургского Диснейленда кардинально изменился. На общественных слушаниях обсуждали будущий парк развлечений, строить который будут на Полевском тракте около 18 лет. Рекреационная зона займет почти 94 га. После завершения всех работ его смогут посещать примерно 3 млн человек в год.

Напомним, первый проект парка презентовали на Иннопроме в 2016 г., но нынешняя версия сильно отличается от обнародованной пять лет назад. Предположительно, в первую очередь будут возведены открытые аттракционы и павильоны с интерактивными и виртуальными играми, а также административные и бытовые комплексы, торгово-развлекательные объекты. К этому времени вдоль Полевского тракта обустроят участок дороги, там появятся парковки. Во вторую очередь появятся открытые и закрытые аттракционы, экстремальные карусели, павильоны для игр, тематические площадки, выставочные и торговые здания, объекты общественного питания. На территории парка построят торгово-развлекательный и выставочный комплексы. Планируется, что продолжится обустройство магистральной улицы, проезда от поселка Шабровского и от Полевского тракта. На это потребуется около пяти лет.

Ранее на DK.RU: «Союзмультфильм» может построить в Екатеринбурге «Русский Диснейленд»

Центральный сектор (третья очередь) будет включать в себя очередные аттракционы, павильоны, выставки и тематические площадки. В последнюю — четвертую — очередь проект предполагает строительство гостиничного комплекса на 900 мест и кемпинга на 600 мест. Открытие парка развлечений заметно увеличит трафик на Полевском тракте, поэтому дорогу решено расширить до шести полос. Трассу от поселка Шабровского расширят до четырех полос.

Инвесторов, готовых вложиться в столь масштабное сооружение, пока не называют. В 2016 г. аналогичный проект на Иннопроме анонсировал «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК».

Свердловский миллиардер создал строительную компанию

Группа «Синара», собственником которой является уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский, вывела на строительный рынок нового игрока. По информации из открытых источников, «Синара» учредила строительную компанию «Синарастройкомплект», основным видом деятельности которой указано строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал новой строительной компании — 100 млн руб. Генеральным директором компании указан Андрей Пархомчук. Новая фирма зарегистрирована по адресу ул. Розы Люксембург, стр. 51, где расположен офис ТМК, группы «Синара» и «СКБ-банка».

Известно, что Андрей Пархомчук входит в состав правления ТМК и является заместителем генерального директора по коммерции. В Группе «Синара» пока не прокомментировали, с какой целью создана строительная фирма. Добавим, что в 2009 г. был основан дивизиональный холдинг Группы «Синара» — компания «Синара–Девелопмент», которая занимается возведением жилых домов в Екатеринбурге. Уставной капитал компании составляет 929,4 млн руб.

Также отметим, что прошлой весной правительство РФ подписало распоряжение, в котором АО «Синара-Девелопмент» назначается единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023. Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ, сообщал DK.RU. Кроме того, в декабре 2019 г. была создана строительная компания «Синатом», которая стала подрядчиком строительства центра ядерной медицины в столице Бурятии — городе Улан-Удэ, рассказывал DK.RU.

На Шарташе построят термальный комплекс за полмиллиарда

Иллюстрация: скриншот аккаунта Виктории Казаковой в Instagram

К 2023 г. на Шарташе появится термальный комплекс «Баден-Баден». Объем инвестиций составит 400 млн руб., ежегодно комплекс смогут посещать 170 тыс. человек. Как рассказала в своем инстграм-аккаунте министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, проект, направленный на развитие туристской инфраструктуры Екатеринбурга, одобрен Правительственной комиссией.

Новый объект — это современный и комфортный термальный комплекс «Баден-Баден «Озеро Шарташ» с бассейном под открытым небом, ресторанами и кафе, благоустроенной территорией, — написала министр.

И поделилась некоторыми подробностями: первая очередь термального комплекса на территории Шарташского лесного парка под брендом «Баден-Баден» площадью 3500 кв. м будет построена до конца 2023 г. Аналогичные термальные комплексы уже успешно работают в Свердловской области — в Екатеринбурге на Уктусе и в Реже, а также еще в двух регионах УрФО — Курганской и Челябинской областях. Инвестором выступает «Баден-Баден Екатеринбург». Ранее в интервью DK.RU гендиректор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин рассказывал, что термальный комплекс построят на месте турбазы SunDali:

В 2018 г. мы выселили клуб вместе с силовой поддержкой судебных приставов. Договор был давным-давно недействительным, человек не платил аренду, а бизнес вел. Я уже видел первые эскизы термального комплекса, и, если они реализуются, это будет сопоставимо по уровню архитектурной уникальности со зданием штаб-квартиры РМК. Это не значит, что это будет небоскреб, я говорю об уровне технологий, архитектуры и исполнения.

Владельцы коммерческой недвижимости города борются за снижение налогов

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) снизило налоги «Ельцин Центру», который оспорил кадастровую стоимость здания. Комиссия ведомства согласилась установить кадастровую стоимость на уровне рыночной (461 млн руб.) по пяти отдельным объектам, расположенным по адресу ул. Бориса Ельцина, 3. Ранее МУГИСО определило кадастровую стоимость ЕЦ в размере 596,7 млн руб. Средняя цена одного квадратного метра в среднем снизилась с 36 тыс. руб. до 28 тыс. руб., пишет РБК.

Оспорить результаты кадастровой оценки удалось владельцам ТЦ «ЦУМ» по отдельным помещениям в микрорайоне Академический и торговому центру «Успенский» (у него стоимость снизилась больше чем на четверть, до 694 млн руб. (28 тыс. руб. за 1 кв. м). Также МУГИСО снизило кадастровую стоимость 25-ти помещений в бизнес-центре «Антей». А большинству обратившихся ведомство отказало. Так, кадастровую стоимость не удалось снизить БЦ «Арена», технопарку «Университетский», торговым центрам «Европа», «Глобус», «Кит», «Марс», «Параход», «Стрелка», «Дирижабль», ТК «Новомосковский», двум гипермаркетам сети «Окей» (в микрорайонах Ботанический и Эльмаш), магазинам торговых сетей «Лента» и «Елисей», помещению в здании головного офиса компании «Синара».

Добавим, что в феврале комиссия МУГИСО начала рассматривать заявления по пересмотру кадастровой оценки земельных участков, которая с 2021 г. стала базой для расчета налога. Большему числу обратившихся также не удается оспорить суммы. Ведомство отказалось снижать кадастровую стоимость ТЦ «Семь ключей», многочисленных офисов и складов, а также участка на левом берегу Исети между ул. Горького, Карла Маркса и Энгельса, где построил несколько особняков девелопер Олег Флеганов. Всего с начала 2020 г. состоялось шесть заседаний комиссии, на которых рассмотрели более 90 заявлений.

Напомним, переход на новую систему налогообложения в Екатеринбурге обсуждали в конце января 2021 г. Тогда председатель президиума «Свердловской областной гильдии адвокатов» Андрей Каюрин заявил, что «государство использует повышение кадастровой стоимости объектов недвижимости как рычаг пополнения бюджета».

Дело на 40 млн руб. Власти ищут подрядчика для строительства новой дороги

Свердловские власти объявили конкурс на строительство новой дороги. Речь о так называемом Южном обходе, который соединит Екатеринбургскую кольцевую автодорогу с Челябинским трактом. С 81-го км ЕКАДа в районе Полевского тракта можно будет попасть в Большое Седельниково, а оттуда выехать на Челябинский тракт — в районе села Бородулино, сообщает 66.ru со ссылкой на портал госзакупок. Планируется, что протяженность дороги составит 18 км, она будет оснащена двумя полосами движения по 3,75 м шириной. Заказчиком строительства выступает Управление автомобильных дорог, из регионального бюджета выделят 39,9 млн руб. Подрядчик должен начать работы в июне 2021 г., а сдать готовую документацию — не позже 31 января 2023 г.

Как сообщал DK.RU, в феврале 2021 г. федеральный бюджет выделил Свердловской области 9 млрд руб. на завершение строительства ЕКАД (осталось построить последнюю развязку с общей протяженностью дорог чуть более 11 км) и реконструкцию участка «Семь ключей — Большой Исток». Ранее строительные работы на ЕКАД оценил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. После смыкания кольца автомагистраль, которую начали строить еще в середине 1990-х, будет насчитывать 76 км и сможет выводить за пределы городской черты 60-80 тыс. автомобилей в сутки.