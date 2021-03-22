Налоговые льготы для олигархов оценили в 1 трлн руб. Может ли бюджет их себе позволить?

Предлагаемая конфигурация налогового маневра такова, что выиграют считанные инвестпроекты, а бизнес в целом и региональные бюджеты потеряют сотни миллиардов рублей.

После того как президент Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом рекомендовал инвестировать в России, а не за рубежом, предприниматели запросили огромные налоговые льготы. Как пишет VTimes, они оцениваются примерно в 1 трлн руб., но из-за затрат и рисков разбалансировать налоговую систему против них выступили Минфин и Минэкономразвития, которые обычно не согласны друг с другом.

На недавней встрече с Путиным совладелец группы Aeon Роман Троценко предложил освободить от налога половину прибыли, которую бизнес направляет на строительство и модернизацию, а вместо этого повысить с 17% до 19% региональную часть налога на прибыль, а весь налог — до 22%. Кроме того, он предложил позволить регионам отменять налог на недвижимость.

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Налоговый маневр обсуждался 19 марта на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, но прийти к решению, которое бы позволяло избежать повышения нагрузки на бизнес и потерь бюджета, не удалось. От маневра в предложенном виде выиграют только несколько инвестпроектов, а заплатить за это придется или регионам, или всему остальному бизнесу, говорит один из участников совещания.

В предлагаемой конфигурации налоговый маневр приведет к серьезным выпадающим доходами регионов и потерям для действующих инвестпроектов, говорит представитель Минэкономразвития. Из 1 трлн потерь на региональные бюджеты придется около 800 млрд руб., тогда как рост налога на прибыль покроет только половину эту потерь. При этом регионы, где бизнес много вкладывает, потеряют, а выиграют бюджеты меньшинства регионов. По подсчетам Минэка, для компенсации общих потерь региональную ставку налога на прибыль нужно поднять до 23%.

Рост налога на прибыль и отмена налога на недвижимость приведет к потере почти 400 млрд руб. для региональных бюджетов, привел расчеты Минэкономразвития один из чиновников.

В результате предложенных льгот пострадают более зрелые проекты, которые уже приносят прибыль, маневр разбалансирует региональные бюджеты, придется повышать налоги для всего бизнеса в целом, говорит чиновник. О рисках в связи с отменой налога на недвижимость сказал и глава Минэка Максим Решетников: