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Пряник для бизнеса: правительство предложило ввести кешбэк на крупные инвестиции

Максим Решетников
Максим Решетников. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Для инвесторов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений готовят инвестиционные и налоговые льготы. Однако это едва ли поможет привлечь в страну новые компании.

#ИНВЕСТИЦИИ#НОВОСТИ

Правительство разрабатывает программу нового инвестиционного цикла, в рамках которой планирует улучшить условия соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), чтобы стимулировать бизнес больше вкладывать в Россию. Как пишет РБК, в рамках подготовки обновленной инвестполитики государства для участников СЗПК планируется ввести инвестиционный вычет и вычеты по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам — Минэкономразвития уже подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс. 

Разработка этих мер пока не завершена, одна из проблем в том, что налоговые льготы «приводят так или иначе к выпадающим доходам бюджета», — признал на совещании с крупным бизнесом 11 марта министр экономразвития Максим Решетников.

Другое изменение предполагает, что инвесторам по СЗПК будут возмещать часть затрат на реализацию инвестпроектов. Кешбэк планируется распространить «не только на инфраструктуру инвестпроекта, но и на общую инфраструктуру для нескольких проектов, расходы по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе, на внедренные НИОКР и трудоустройство высвобождаемого персонала», — сказали РБК в Минэке.

Новые правила по стимулированию инвестиций предусматривают также совершенствование правил промышленного строительства, чтобы сократить срок ввода в эксплуатацию новых производственных активов, уточнили в ведомстве. 

Здравые действия правительства по стимулированию инвестиций можно только приветствовать, но для роста объема капвложений необходим ряд других условий: улучшение инвестклимата, стабильность рубля, перспективы роста спроса и другие, говорит директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. 

Проблема в том, что в России не появляется новых компаний с обширными инвестиционными планами — для их прихода необходимы перспективы экономического роста и восстановления спроса, а не льготный режим или стимулирование инвесторов, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Дефицит инвестпроектов, а не инструментов для них признает и сам министр экономразвития Максим Решетников. 

Автор: Андрей Пермяков
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