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Ритейлер H&M накопил долги перед торговыми центрами Екатеринбурга

Ритейлер H&M накопил долги перед торговыми центрами Екатеринбурга
Иллюстрация: mallino.ru

H&M стал частым участником судебных разбирательств с ТЦ Екатеринбурга. Сейчас поводом для конфликта стал долг ритейлера по арендным платежам. Ранее центру «Глобус» уже удалось отсудить полмиллиона.

#РИТЕЙЛ#СУДЫ#НОВОСТИ

Управляющая компания ТЦ «Глобус» — «Кит Екатеринбург» обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к компании H&M (ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»). В материалах дела сказано, что со шведского ритейлера через суд пытаются взыскать арендные платежи за август и сентябрь 2020 г. в размере 3,1 млн руб.

Согласно документу, задолженности по арендной плате за август 2020 г. составляет 1,9 млн руб., а за сентябрь 2020 г. — 1,1 мл руб.

Суд оставил иск без движения, поскольку компания «Кит Екатеринбург» не оплатила госпошлину. В управляющей компании ТЦ «Глобус» пока что не прокомментировали поданный иск.

Согласно картотеке дел, «Кит Екатеринбург» ранее уже обращался с иском к H&M. Тогда речь шла о задолженности по арендной плате за март 2020 г. Из материалов дела следует, что согласно договору, ритейлер обязан оплачивать арендную плату в размере 5% от выручки. В марте она составила 9,7 млн руб., так что суд обязал H&M выплатить ТЦ «Глобус» 582 тыс. руб. арендных платежей с учетом НДС. Ритейлер пытался обжаловать решение арбитражного суда Московской области, однако апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

Отметим, что H&M стал частым участником судебных разбирательств с торговыми центрами Екатеринбурга. Как рассказывал DK.RU, H&M подал в суд на управляющую компанию ТРЦ «Гринвич». Ритейлер настаивает, что в его бутике незаконно отключили электроэнергию, из-за чего магазин вынужден был приостановить. Сейчас H&M уже съехал с площадей в ТРЦ «Гринвич». Сообщалось, что к разногласиям арендатора и управляющей компании также привели неплатежи за аренду. Судебное заседание по этому спору назначено на март 2021 г.

По данным 2ГИС, в Екатеринбурге продолжает работу четыре магазина шведской торговой марки: в торговых центрах «Радуга Парк», «Мега», «Глобус» и «Парк Хаус».

Добавим, что ООО «КИТ Екатеринбург» владеет несколькими ТРЦ в России, включая ТЦ «КИТ», «Глобус», а также аквапарк «Лимпопо» в Екатеринбурге. Материнской компанией «Кит Екатеринбург» является ООО «Моллино менеджмент», которую связывают с Тимуром Горяевым.

Автор: Екатерина Тарханова
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