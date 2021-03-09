Ювелирный магазин потребовал у «Гринвича» 9,6 млн руб.

Ритейлер обвиняет управляющую компанию торгового центра в «неосновательном обогащении». Спор будет рассматривать Арбитражный суд Свердловской области. Он может стать прецедентом.

Магазин Sunlight подал в суд на ООО «Управляющая компания ИТС-Групп». Компания хочет вернуть деньги, выплаченные за аренду в период вынужденного простоя из-за «каникул».

Истец обратился в арбитражный суд к ответчику о взыскании 9 670 648 руб. 53 коп. неосновательного обогащения о внесении изменений в договор аренды нежилого помещения в связи с невозможностью пользования помещением в период приостановления деятельности объектов розничной торговли согласно указу губернатора Свердловской области о введении режима повышенной готовности, а именно: уменьшить постоянную часть арендной платы за период с 28 марта 2020 года по 3 августа 2020 года на 100 процентов», — говорится в определении Арбитражного суда.

По мнению юристов, представители магазинов вправе требовать возврата части платежей у арендодателей в случае, если не могли пользоваться снятыми помещениями. Но на возврат 100% суммы рассчитывать не стоит. В данном случае ТЦ был закрыт по указу главы региона, и «Гринвич» не мог повлиять на ситуацию.

Речь идет об указе губернатора, на который арендодатель не мог повлиять. Но независимо от причин, арендатор действительно не мог пользоваться помещением, поэтому взымать с него плату в полном объеме — явно несправедливо. Поскольку арендатор помещение все равно использовал — хранил имущество. Думаю, суд будет учитывать этот момент», — отметил старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин (цитата по e1.ru).

На карте присутствия сети Sunlight в Екатеринбурге сейчас обозначены три точки продаж. Бутика в ТЦ «Гринвич» среди них нет.

Напомним, что ювелирная марка прогремела, начав продавать подвески с бриллиантами за несколько тысяч рублей и раздавая украшения на кассах продуктовых магазинов. В последние годы она раз за разом объявляет о «распродажах за бесценок» и ликвидации сети. Однако продолжает работать.

Судебное разбирательство между Sunlight и «Гринвичем» состоится в конце марта.

Ранее DK.RU писал, что марка H&M стала частым участником судебных разбирательств с ТЦ Екатеринбурга. H&M подал в суд на управляющую компанию ТРЦ «Гринвич». Ритейлер настаивает, что в его бутике незаконно отключили электроэнергию, из-за чего магазин вынужден был приостановить работу. Сейчас H&M уже съехал с площадей в ТРЦ «Гринвич». Сообщалось, что к разногласиям арендатора и управляющей компании также привели неплатежи за аренду. Судебное заседание по этому спору тоже назначено на март 2021 г.

На прошлой неделе в большом интервью DK.RU юрист Роман Речкин прокомментировал действия государства в отношении бизнеса в период пандемии и рассказал о последствиях. Он также отметил, что в 2021 году компаниям не стоит ждать от властей никаких послаблений: