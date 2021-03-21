Власти ищут подрядчика для строительства Южного обхода. Цена контракта — почти 40 млн руб.

Конкурс на строительство новой дороги, которая соединит ЕКАД с Челябинским трактом, размещен на портале госуслуг. Работы необходимо начать летом 2021 г. и закончить к началу 2023-го.

В Свердловской области объявлен конкурс на строительство новой дороги — Южный обход, которая соединит ЕКАД с Челябинским трактом. С 81-го км ЕКАДа в районе Полевского тракта можно будет попасть в Большое Седельниково, а оттуда выехать на Челябинский тракт — в районе села Бородулино, сообщает 66.ru со ссылкой на портал госзакупок. Планируется, что протяженность дороги составит 18 км, она будет оснащена двумя полосами движения по 3,75 м шириной.

Заказчик строительства — Управление автомобильных дорог. Из регионального бюджета на строительство выделят 39,9 млн руб.

Дорогу будут строить в два этапа. На первом сделают участок от 81-го километра ЕКАД до Большого Седельниково, затем — до подъезда к Екатеринбургу по трассе М5. Подрядчик должен начать работы в июне 2021 г., а сдать готовую документацию — не позже 31 января 2023 г.

Как сообщал DK.RU, в феврале 2021 г. федеральный бюджет выделил Свердловской области 9 млрд руб. на завершение строительства ЕКАД (осталось построить последнюю развязку с общей протяженностью дорог чуть более 11 км) и реконструкцию участка «Семь ключей — Большой Исток». Средства выделят по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги»: в 2021 г. — 2 млрд руб., в 2022 г. — 3,9 млрд руб., в 2023 г. — оставшиеся 3,1 млрд руб.

Ранее строительные работы на ЕКАД оценил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

После смыкания кольца автомагистраль, которую начали строить еще в середине 1990-х, будет насчитывать 76 км и сможет выводить за пределы городской черты 60-80 тыс. автомобилей в сутки, писал DK.RU.