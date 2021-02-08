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Федеральный бюджет выделил Свердловской области 9 млрд руб. на завершение долгостроя

Федеральный бюджет выделил Свердловской области 9 млрд руб. на завершение долгостроя
Иллюстрация: ДИП губернатора

За счет трех траншей федеральных денег регион сможет к 2023 году замкнуть в кольцо ЕКАД. Для этого осталось построить последнюю развязку с общей протяженностью дорог чуть более 11 км.

#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Свердловская область получит дополнительные 9 млрд руб. из федерального бюджета на дорожное строительство. Благодаря этим средствам в 2021-2023 гг. будет достроен третий пусковой комплекс, который замкнет объездную дорогу Екатеринбурга в кольцо. Кроме того, на эти средства будет реконструирован один из участков дороги.

Согласно распоряжению Правительства РФ, в 2021 г. Свердловская область получит из федерального бюджета 2 млрд руб., в 2022 г. — 3,9 млрд руб., в 2023 году — 3,1 млрд руб., сообщает департамент информполитики губернатора региона.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, дополнительные средства позволят к концу 2022 г. завершить реконструкцию участка Семь ключей — Большой Исток. Строительство третьего пускового комплекса, который замкнет обход Екатеринбурга в кольцо, завершится в начале 2023 г. Кроме того, часть денег будет направлена на устройство дополнительных полос движения и съездов в районе южного полукольца ЕКАД, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность трассы после ее замыкания. Общая протяженность строящегося финального третьего пускового комплекса ЕКАД вместе с развязкой составит 11,5 км.

Отметим, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил замкнуть ЕКАД к 2023 г., до начала летней Универсиады, сообщал DK.RU. Потому что эта трасса будет играть важную роль в логистике студенческих спортивных команд, так как ядром всей инфраструктуры Универсиады-2023 станет деревня, которая расположится в Новокольцовском районе, недалеко от выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». ЕКАД сможет развести транспортные потоки в другие районы города и пригород, избегая перегруженных улиц, считают власти.

После смыкания кольца автомагистраль, которую начали строить еще в середине 1990-х, будет насчитывать 76 км и сможет выводить за пределы городской черты 60-80 тыс. автомобилей в сутки, писал DK.RU.  

Автор: Анна Хлебникова
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