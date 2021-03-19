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Искусственный газон и демонтаж оборудования. Площадку ЧМ в Екатеринбурге отдадут детям

Искусственный газон и демонтаж оборудования. Площадку ЧМ в Екатеринбурге отдадут детям
Иллюстрация: pixabay.com

На тренировочной площадке спорткомлекса «Урал», так и не пригодившейся во время мундиаля, будут заниматься дети из спортшкол. Чтобы оперативно подготовить площадку, нужно 77 млн руб.

#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга потратит 77 млн руб. на адаптацию тренировочной площадки спорткомплекса «Урал» на Комвузовской, 9. Это футбольное поле готовили специально к мундиалю 2018 г., на нем постелили натуральный газон, но в итоге объект оказался не востребован, как и его натуральное покрытие, пишет JustMedia.

На портале госзакупок открыт конкурс на работы, которые должны быть проведены до 20 декабря 2021 г. Выбранный исполнитель должен будет постелить на поле искусственный газон, обновить грунт и произвести демонтаж частей оборудования. Подать заявку на участие в конкурсе компании можно до 9 апреля. После всех работ спортивный объект должен стать более функциональным, на нем будут заниматься дети из спортивных клубов. На работы администрация готова выделить 77 млн руб.

Напомним, в 2018 г. в Екатеринбурге были подготовлены три тренировочных площадки для ЧМ по футболу: стадион «Уралмаш» на территории Академии футбола, стадион «Исеть» на Комвузовской, 9 и арена СОК «Калининец» на Краснофлотцев, 48.

В феврале DK.RU писал о том, во сколько обойдется реанимация газона «Екатеринбург Арены». Сейчас главный стадион города готовят к возобновлению чемпионата России, но состояние травяного покрытия вызывает вопросы. Было принято решение закупить три установки дополнительного освещения газона, на что администрация города готова потратить почти 24 млн руб.

Ждет обновления и Шарташский лесопарк Екатеринбурга. Кроме общего изменения рекреационной зоны к 2023 г. на Шарташе появится термальный комплекс «Баден-Баден». Объем инвестиций составит 400 млн руб., ежегодно комплекс смогут посещать 170 тыс. человек.

Автор: Александра Клименко
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