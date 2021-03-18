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Областные власти одобрили инвестпроект в Шарташском лесопарке

Областные власти одобрили инвестпроект в Шарташском лесопарке
Иллюстрация: скриншот аккаунта Виктории Казаковой в Instagram

К 2023 г. на Шарташе появится термальный комплекс «Баден-Баден». Объем инвестиций составит 400 млн руб., ежегодно комплекс смогут посещать 170 тыс. человек.

#НОВОСТИ

О том, что власти одобрили проект, сообщила в своем инстграм-аккаунте министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Проект, направленный на развитие туристской инфраструктуры Екатеринбурга, одобрен сегодня Правительственной комиссией. Новый объект — это современный и комфортный термальный комплекс «Баден-Баден «Озеро Шарташ» с бассейном под открытым небом, ресторанами и кафе, благоустроенной территорией, — написала министр.

Она поделилась некоторыми подробностями.

Первая очередь термального комплекса на территории Шарташского лесного парка под брендом «Баден-Баден» площадью 3500 кв. метров будет построена до конца 2023 года. Аналогичные термальные комплексы уже успешно работают в Свердловской области — в Екатеринбурге на Уктусе и в Реже, а также еще в двух регионах УрФО — Курганской и Челябинской областях.

Рендеры проекта

Областные власти одобрили инвестпроект в Шарташском лесопарке 1Рендеры проекта

Инвестором выступает ООО «Баден-Баден Екатеринбург». Объем инвестиций в проект составит 400 млн руб.

Ранее в интервью DK.RU гендиректор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин рассказывал, что термальный комплекс построят на месте турбазы SunDali.

В 2018 г. мы выселили клуб вместе с силовой поддержкой судебных приставов. Договор был давным-давно недействительным, человек не платил аренду, а бизнес вел. Люди думали, что все так и будет продолжаться, когда-нибудь Зиганшин уйдет и всех оставит в покое. Неоднократно мы просили территорию освободить. Здесь был пирс с платной рыбалкой, шатры, но все это в итоге убрали, — пояснил ситуацию гендиректор лесопарка и добавил. — Я уже видел первые эскизы [термального комплекса], и, если они реализуются, это будет сопоставимо по уровню архитектурной уникальности со зданием штаб-квартиры РМК. Это не значит, что это будет небоскреб, я говорю об уровне технологий, архитектуры и исполнения.

Автор: Инна Вейн
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