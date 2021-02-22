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Золотая травка: реанимация газона «Екатеринбург Арены» обойдется в десятки миллионов

Золотая травка: реанимация газона «Екатеринбург Арены» обойдется в десятки миллионов
Иллюстрация: DK.RU

Главный стадион города готовят к возобновлению чемпионата России. Но есть проблема — состояние травяного покрытия футбольного газона. Чтобы оно зазеленело, администрация потратится на лампочки.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

На портале госзакупок появился конкурс на поставку трех установок дополнительного освещения газона «Екатеринбург Арены». Администрация стадиона готова за них заплатить почти 24 млн руб.

Установки предназначены для компенсации недостатка солнечной радиации для натурального газона футбольного поля внутри закрытой арены. Они позволят ускорить процесс восстановления газона.

На Урале и так света мало, а на центральном стадионе это особенно чувствуется. Лампы дают свет для роста травы и тепло. На стадионе уже есть лампы, но их не хватает, чтобы охватывать все поле равномерно. По периметру поля уже положили искусственную, так как света для натуральной нет и надо, чтобы лампы стояли там постоянно, — рассказали представители ФК «Урал» (цитата по e1.ru).

В настоящий момент стадион готовят к возобновлению чемпионата России по футболу и круглосуточно обогревают газон специальными лампами, но их хватает только на треть поля.

Напомним, бывший Центральный стадион был реконструирован к Чемпионату мира по футболу-2018 и после этого получил новое название. В январе 2021 г. стало известно об аресте руководителя организации, которая строила «Екатеринбург Арену».

Как писал DK.RU, в 2019 г. Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост председателя правительства РФ,  поручил до 1 января 2020 г. безвозмездно передать в собственность Свердловской области все объекты стадиона «Екатеринбург-Арена»: сам стадион, его входные группы, все КПП и посты охраны, а также коммуникационные и инженерные сети. 

Об истории главного стадиона города и его реконструкции к Чемпионату мира по футболу-2018 читайте здесь.

Автор: Виктория Говорковская
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