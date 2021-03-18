«Опыт, знания, почет и регалии не являются причиной не учиться». Зачем вам очередные курсы

«Человек, считающий себя непогрешимо правым, ставящий свои мысли превыше идей других, лишает себя радости обучения. Это проявление гордыни, затмевающей и разрушающей мудрость как таковую». Мнение.

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет в своем блоге на Facebook:

— Есть любопытное изречение Конфуция: «Истинно мудрый знает, что он знает, но также знает и то, чего он не знает». Что оно означает? Вероятно, то, что опыт, знания, их результаты, выраженные в материальном, почет и регалии не являются причиной не учиться. Вероятно, это значит то, что человек, считающий себя непогрешимо правым, ставящий свои мысли превыше идей других, говорящий много и подавляющий таким образом других, лишает себя радости обучения. Это, в каком-то смысле, проявление гордыни. Гордыни, затмевающей и разрушающей мудрость как таковую.

Это частое явление. И оно проявляется во всем. Скажем, на работе. Посмотрите, как разговаривает ваш руководитель. Да, он умный и способный человек. Да, он многого добился. Но ведь совершенно не слышит. Он — на Олимпе. Он вещает. Разумеется, есть небольшой круг «придворных», доверенных людей, которые могут удачным замечанием или шуткой изменить его мнение. Но в целом — нет. Ведь его авторитет непререкаем. А, может быть, он так оберегает свой авторитет? Может быть, это защита достигнутого? В любом случае — не мудро. Зачем создавать большие компании, коллективы, кроме как для того, чтобы учиться у своей команды?

Почему я так упираю на учебу? В моей картине мира она является канализатором гордыни. Сам по себе акт изучения чего-либо есть признание собственной неидеальности. Довериться преподавателю, учителю. Дать ему время раскрыть мысль. Не отрицать сразу то, что не вписывается в твою жизненную картину. Прикладывать усилия, понять мысль, которую выносил не ты. Тратить время на это. В конце концов, принять новую для себя систему взглядов, понятий, методов, идей. Ощутить это движение. Оценить изменение себя. Улыбнуться своему былому неверию, своей уверенности в собственной непогрешимости.

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Интересно то, как обучение влияет на внутреннюю гармонию. Я давно наблюдал за этим и выделил два полярных вида такого влияния. Разумеется, оно определяется целями обучения. Первый вид, невротический, когда цель обучения приземленная, прагматичная, в каком-то смысле низменная. Скажем, повысить доход. Или сменить работу на более престижную. То есть речь идет о целях, не расширяющих понимание того, что вы не знаете. Наоборот, такие цели работают на развитие и укрепление у вас мысли о собственной значимости, собственном величии. Это приводит к «лоскутному», мечущемуся стилю получения знаний. Урывками, лишь бы потом продемонстрировать свою компетентность.

И наоборот, цели более абстрактные, возвышенные, гарантируют удовлетворение от процесса обучения при сохранении или даже увеличении ощущения того, как много еще можно узнать. Классическим примером такой цели является систематизация знаний, фактически — признание, что существующий у вас ландшафт, например, понятий в некоей предметной области, является «лоскутным». Таким образом, путь к мудрости лежит в признании собственного несовершенства, в чем я полностью согласен с Конфуцием. Признавать его можно по-разному. Можно об этом писать посты и статьи, что достаточно пассивно. А можно пойти изучать новое. Ради себя, ради собственного развития. Для усмирения гордыни.

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