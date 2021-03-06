«То, что в других странах часто не надо даже обсуждать, в России превращается в проблему»

«Такой индустрии тренингов soft skills, как в России, нет ни в Европе, ни в Азии. Может быть, дело в особенности обучения в наших школах и вузах, подходе к воспитанию». МНЕНИЕ.

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет в своем блоге на Facebook:

— Меня давно занимал вопрос обучения soft skills (социальным навыкам, если красиво). Вот вся эта толпа тренеров, консультантов, методики управленческих поединков, какие-то перфомансы эмоционального эксгибиционизма, и там же — мотивирующие спикеры. Оно все же явно имеет спрос, и явно успешно. Кормит толпу народу и прекрасно себе живет. Подпитываясь теориями поколений, эмоционального интеллекта, танцами вокруг VUCA и нескольких К. За последние лет десять обучение soft skills стало полноценной отраслью, сегментировавшись внутри себя даже по обслуживаемым индустриям. Возникли специализации, уже никого не удивляет «тренер по коммуникациям в телекоме».

Я часто бываю (бывал) в Европе и иногда посещаю европейские университеты. Как-то разговорились с одним товарищем по поводу использования soft skills в учебных программах. Я ему рассказывал про опыт прокачки бакалавров и чувствовал, что он меня не понимает. То есть все слова понимает, а смысл не улавливает. Я пошел дальше, поговорил об этом с людьми из бизнеса. Было интересно, как обстоят дела в крупных компаниях. Топ-менеджер баварского машиностроительного комбината тоже был удивлен. Да, что-то есть, но мало-мало и только онлайн. Очные тренинги? Два дня подряд? По переговорам!? А зачем? Есть какие-то сложности с переговорами? А работать когда? В общем, задал много странных для нас вопросов.

И я подумал: как же так? У нас вот целая индустрия на этом, в Европе, судя по всему, — нет. То есть бизнес такой там есть, но на уровне электриков, без пафоса. Дай, думаю, уточню, а что в Азии. Ну, может, у нас это скифское, оттуда прилетело. Написал товарищу, нескольким. Выяснилось любопытное. Их там тренируют, но немного в другом смысле. Есть корпоративные books of excellence, вроде свода правил. Как входить в переговоры, как торговаться, как уступать, как искать компромисс, как прощаться. Есть даже инструкция по использованию визиток. И их тренируют на исполнение этих инструкций. Все. Да, есть корпоративные тренинги по публичке, например. Раз в год для всех спикеров. Но это так, рутина. Для закрепления знания инструкций.

Знаете, какое у меня возникло предположение? Наша индустрия тренингов soft skills — симметричный ответ на особенности обучения в наших школах и вузах, на подход к воспитанию. Нас мало или вовсе не учили договариваться, отстаивать свою точку зрения, не объясняли этику деловых коммуникаций, да и просто выступления перед публикой не тренировали. То, что в других странах часто не надо даже обсуждать, у нас часто превращается в проблему. Это справедливо в отношении людей примерно 30+. Те, кто помладше, уже другого качества. Более свободные, что ли. А значит скоро, лет через 40, у нас будет с этим как в Европе. И, надеюсь, не как в Азии.

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