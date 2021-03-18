Свердловский мининвест через суд расторг контракт с резидентом «Титановой долины»

Компания «Микромет» не выполнила заявленных ранее обязательства по запуску на территории особой экономической зоны производства металлических порошков.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск министерства инвестиций и развития к АО «Микромет». Ведомство требовало расторгнуть договор, поскольку компания не приступила к выполнению работ. Кроме расторжения договора, суд принял решение оштрафовать фирму на 40,5 тыс. руб. В эту сумму вошли долг за аренду, неустойка за просрочку, госпошлину, а также проценты за пользование средствами вплоть до дня исполнения обязательств.

«Микромет» планировал запустить в «Титановой долине» завод по выпуску титановых порошков. Инвестиции в проект оценивались в 246,1 млн руб. Компания даже начала подготовку к работе, получила разрешение на строительство в администрации Верхнесалдинского городского округа, арендовала у ОЭЗ участок площадью 1,3 га со всеми необходимыми коммуникациями. Однако строительство так и не началось.

Еще в сентябре прошлого года в интервью DK.RU гендиректор «Титановой долины» Андрей Антипов говорил о том, что компания в ближайшее время распрощается с несколькими резидентами.

У нас как минимум два резидента, с которыми мы будем прощаться. Причем один из них вложил в «площадку» уже порядка 40 млн руб., проавансировал оборудование. Но… не полетела тема, — рассказывал глава ОЭЗ.

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Между тем за это время из «Титановой долины» ушел крупный инвестор, в работе которого ОЭЗ была заинтересована. Речь идет о «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» (подразделение финской компании Huhtamaki). Финны планировали создать на Урале производство экологически чистой упаковки для яиц и держателей для стаканчиков из переработанного волокна, напоминает Justmedia.ru .

По сообщению ОЭЗ, резидент решил сократить капрасходы из-за общей экономической ситуации: в связи с пандемией почти все компании Свердловской области оптимизировали расходы.

Другой причиной ухода инвестора стала четырехмесячная задержка сроков выполнения проектных и изыскательских работ, возникшая у управляющей компании ОЭЗ в связи переходом на дистанционную работу из-за эпидемии. Однако руководство Huhtamaki озвучило свою версию ухода: соглашение было разорвано из-за нарушений сроков по договорам и невыполнения обязательств, в том числе со стороны управляющей компании «Титановой долины».

Ранее от работы с ОЭЗ отказался ряд компаний, в том числе деревообрабатывающее предприятие «СТОД Урал», у которого был статус крупнейшего резидента.

В ОЭЗ пока немного резидентов, которые работают и получают прибыль: в 2018 г. на площадке в Верхней Салде свои производства запустили компания ООО «Зибус», которая выпускает медицинский инструмент и импланты из титана, АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» — делает титановые детали для самолетов Boeing, ООО «Миникат» — выпускают металлорежущий инструмент. На площадке «Уктус» под Арамилем работает АО «Уральский завод гражданской авиации», который выпускает локализованные версии самолетов для малой авиации.

Как сообщал DK.RU, в 2020 г. предприятия-резиденты особой экономической зоны заплатили в бюджеты всех уровней 138 млн руб. налогов и 7 млн руб. в виде таможенных сборов. Это на 280% больше, чем в 2019 г.