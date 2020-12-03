До прибыли далеко, но на 1/5 уже окупились. В «Титановой долине» подвели финансовые итоги

В 2020 г. предприятия-резиденты особой экономической зоны заплатили в бюджеты всех уровней 138 млн руб. налогов и 7 млн руб. в виде таможенных сборов. Это на 280% больше, чем в 2019 г.

Крупнейших плательщиков в ОЭЗ два: завод Boeing, который находится в первой очереди «Титановой долины» в Верхней Салде, и Уральский завод гражданской авиации — он расположен на площадке «Уктус». Всего с момента начала деятельности резидентов в казну поступило почти 950 млн руб. в виде налогов и сборов, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Титановая долина».

Учитывая, что в развитие инфраструктуры ОЭЗ было вложено 4,6 млрд руб., можно утверждать, что «Титановая долина» уже окупилась почти на одну пятую часть — более 21%, — прокомментировали DK.RU в компании.

Также в «Титановой долине» сообщили, что фактический объем инвестиций, уже вложенных резидентами ОЭЗ, составил 8,3 млрд руб.

То есть на один бюджетный рубль мы привлекли 1,8 рубля частных инвестиций, — пояснили в компании.

Несмотря на пандемию и общее экономическое падение, объем выручки резидентов в 2020 г. вырос — до 21,17 млрд. руб. По данным представителей ОЭЗ, прирост составил 8 млрд руб., или 114% от плановых показателей.

Напомним, 2 декабря Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с Министерством экономического развития РФ подвела итоги IV Национального рейтинга особых экономических зон России. «Титановая долина» вошла в ТОП-5 особых экономических зон производственно-промышленного типа России. При этом свердловская ОЭЗ не дотягивает по инвестиционной привлекательности до других ОЭЗ России. «Титановая долина» получила оценку «достаточно привлекательная с инвестиционной точки зрения ОЭЗ», тогда как, к примеру, особые экономические зоны Татарстана, Липецка, Самары и Подмосковья признаны экспертами «ОЭЗ с высокой инвестиционной привлекательностью».

Между тем, за последнее время «Титановая долина» потеряла нескольких крупных инвесторов. Как писал DK.RU, в конце октября управляющая компания ОЭЗ сообщила об остановке проекта резидента «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» (подразделение финской компании Huhtamaki), который планировал построить производство экологически чистой упаковки для яиц и держателей для чашек из переработанного волокна. Одной из причин ухода инвестора стала четырехмесячная задержка сроков выполнения проектных и изыскательских работ. В управляющей компании задержку объяснили переходом на дистанционную работу из-за пандемии.

Ранее от своих планов разместить производство на площадке в Верхней Салде отказалась компания« СТОД-Урал», которая собиралась открыть в Верхней Салде два деревообрабатывающих производства с общим объемом инвестиций в 15 млрд руб.

В ОЭЗ пока немного резидентов, которые работают и получают прибыль: в 2018 г. на площадке в Верхней Салде свои производства запустили компания ООО «Зибус», которая выпускает медицинский инструмент и импланты из титана, АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» — делает титановые детали для самолетов Boeing, ООО «Миникат» — выпускают металлорежущий инструмент. На площадке «Уктус» под Арамилем работает АО «Уральский завод гражданской авиации», который выпускает локализованные версии самолетов для малой авиации.

В 2020 г. на площадку «Верхняя Салда» зашли холдинг «Евраз» (в лице компании ООО «Аллегро») с проектом производства по выпуску железнодорожных колес, а также компания «ЭкоТех» с проектом строительства завода по выпуску графитированных электродов, которые используются металлургическими предприятиями в производстве сталей и ферросплавов.