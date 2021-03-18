Передумали. В мэрии отказались от идеи перевести школьников на учебу в одну смену

Главный аргумент — отсутствие необходимого финансирования. Но есть и другие причины: это нецелесообразно с точки зрения использования площадей и возможностей дополнительного образования.

Гордума на очередном заседании рассмотрела ход реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2016–2025 годы». Перед депутатами выступили замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков и вице-мэр по социальной политике Екатерина Сибирцева.

Как заявил представитель департамента образования, перевести 100% школьников на обучение в первую смену в ближайшие пять лет не получится. Напомним, такую задачу озвучивал прежний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, ссылаясь на поручение президента РФ Владимира Путина ликвидировать третьи и вторые смены обучения во всех школах страны к 2025 г.

По словам Михаила Ладейщикова, работа школ в одну смену требует создания в Екатеринбурге еще 55 тыс. учебных мест. При этом за последние пять лет в городе ввели 10 тыс. новых мест — построили девять новых школ, капитально отремонтировали восемь.

Чтобы запустить 55 тыс. мест до 2025 года, требуется примерно 57 млрд руб., по 11 млрд в год — это нереальная сумма. Мы подаем заявку [на софинансирование] на пять миллиардов — нам подтверждают один. Если сохранить текущий уровень финансирования программы, то к 2030 году есть шанс сдать еще порядка 30 тысяч мест, — объяснил ситуацию Михаил Ладейщиков.

Представители мэрии озвучили такие цифры: в 2019 г. федерация выделила на все регионы 25 млрд руб. на строительство школ.

Это 25 школ на всю страну! Средств одного лишь федерального бюджета недостаточно для достижения целей, — заявила Екатерина Сибирцева.

Михаил Ладейщиков отметил, что часть родителей наверняка устраивает ситуация, когда дети учатся во вторую смену.

Если около 20% школьников будут учиться не с утра, в этом нет ничего плохого, — уверен замглавы департамента обраования города.

Его точку зрения поддержала Екатерина Сибирцева:

Если все дети будут посещать школу в первую смену, что делать учреждениям дополнительного образования? Они будут вынуждены будут работать только во второй половине дня. Получается, по утрам будет простаивать допобразование, а после обеда — школы. Придется расширять штатное расписание педагогов, вводить дополнительные ставки для кадров, это серьезная нагрузка на бюджет, — дала свой комментарий Сибирцева.

Еще одним аргументом чиновников стала демографическая ситуация. По словам Михаила Ладейщикова, уже через шесть-семь лет количество первоклассников уменьшится.

Это аргумент подтверждает статистика. Как писал DK.RU, в Свердловской области в 2020 г. отмечен самый низкий показатель рождаемости за последние 20 лет.

Начиная с 2015 г. наметилась тенденция по снижению рождаемости. В 2020 г. у нас самый низкий показатель за прошедшие годы, мы зарегистрировали 44 тыс. 343 акта рождения. Это на две тысячи меньше, чем в прошлом году, то есть еще падение на 5%. Мы сегодня вышли на цифру практически 1999 г., когда было зарегистрировано 37 тыс. 270 актов рождения. А в конце 90-х гг. показатель рождаемости в регионе был самым низким с середины прошлого века, — такими данными поделилась заместитель начальника Управления ЗАГС по региону Наталья Храмова.

По ее словам, повышение рождаемости стоит ждать не раньше 2025 года. Соответственно потребность в повышении количества мест в школах появится к 2032-33 гг.

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