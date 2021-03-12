«Нас ждет демографическая яма до 2030 г. Это скажется на экономике и на рынке труда»

Если ничего не изменится, в ближайшее десятилетие Россия рискует столкнуться с большой проблемой: на пенсию выйдет большое количество трудоспособного населения, содержать их будет некому.

Наталья Тонких, зав. кафедрой Экономики труда и управления персоналом УрГЭУ:

— В последние годы все чаще можно услышать, что Россия оказалась на пороге демографического кризиса или даже в самом его эпицентре. Действительно, темпы естественной убыли населения в России по итогам 2020 г. оказались больше, чем в 2019 г. На данный момент сохранение тренда естественной убыли населения прогнозируется до 2030 г., и только после этого возможно улучшение ситуации.

С рождаемостью в нашей стране в последние годы трудно. Но справедливости ради стоит отметить, что этот показатель всегда был волнообразным. У нас была первая и вторая мировая война, когда рождаемость падала. Потом был так называемый «российский крест» 1991 г., когда рождаемость и смертность сначала сравнялись в 90-м году, а затем смертность превысила рождаемость. Сейчас очередь рожать детей дошла как раз до того немногочисленного поколения 90-х.

Опасность нынешней ситуации в том, что друг на друга наложились две тенденции: во-первых, у нас мало женщин репродуктивного возраста, а во-вторых, они откладывают время рождения первого ребенка. Если в 70-е и 80-е годы первого ребенка заводили в 20 с небольшим лет, то теперь средний возраст рождения первого ребенка приходится на 27-28 лет. Еще десять лет назад, если женщина в 30 лет рожала первого ребенка, ее называли старородящей-первородящей. Сейчас такого определения никто не дает.

Сложное положение немного компенсирует тот факт, что женщины решаются заводить второго и последующего ребенка после 30-ти лет, никого не удивишь и рождением ребенка в 40 или 44 года. Но этого все равно недостаточно, чтобы восполнить население страны.

О сложной демографической ситуации в стране говорят и шаги, которые предпринимает в последние годы государство. Например, был повышен уровень пенсионного возраста. Не только по демографическим причинам, есть и экономическое обоснование для этой меры, но у нас с каждым годом действительно увеличивается нагрузка на работающее население.

По последним данным, уже сейчас доля людей старше трудоспособного возраста в районе 25%, а это четверть населения. Доля молодежи до 15 лет меньше — 18%, это те, кто через пять лет начнет потихоньку выходить на рынок труда, и кому нужно будет содержать пенсионеров. Процесс сменяемости поколений у нас нарушен.

Традиционно для визуализации демографической ситуации в стране используют рисунок, который называют демографической пирамидой. Действительно, когда государство развивается стабильно, нет войн, кризисов и других потрясений, то каждое последующее поколение по численности оказывается чуть больше предыдущего, и мы наблюдаем расширение воспроизведения населения. В этом случае возрастная структура населения на рисунке выглядит как пирамида. В России практически никогда демографическая ситуация не выражалась пирамидой, скорее это была елка, но в 1980-е годы основание этой елки было, например, довольно широким, то есть молодых людей было больше, чем людей среднего возраста и пожилых.

Сейчас демографическое положение в России скорее приближено к форме овала или шара: очень мало людей преклонного возраста, настоящих долгожителей. И также мало молодых людей, которые только готовятся войти в трудоспособный возраст.

Если не предпринимать каких-то предупредительных мер, последствия могут быть достаточно серьезными. Например, через некоторое время у нас высвободится большое количество трудоспособного населения, они перейдут в категорию пенсионеров. При этом число работающих граждан в ближайшие годы мы заместить в полном объеме не сможем, потому что молодежи мало.

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Кризис семейных ценностей

Экономисты любят повторять, что основной причиной, по которой рождаемость в стране снижается, является экономическая нестабильность. На самом деле уровень рождаемости в той или иной стране во многом зависит не только от экономической ситуации, но и от развития семейных ценностей.

Если из-за кризисных явлений сейчас семья отказывается от рождения детей, то чуть позже, если семейные ценности развиты, она все же решится на появление детей и выполнит свою «программу минимум». Но в России не так сильны семейные ценности, так что мы не можем быть уверены в том, что те, кто сейчас откладывает по каким-то причинам рождение детей, спустя несколько лет решатся на этот шаг.

Меры по предотвращению демографического кризиса в целом специалистами оцениваются положительно, тот же материнский капитал дал свои плоды. Особенно если мы возьмем не территории мегаполисов, где относительно благополучная экономическая ситуация, а пригороды, деревни и поселки. На таких территориях стоимость жилья в разы ниже, так что материнский капитал позволяет семье приобрести жилье, кое-где на сертификат можно купить квартиру.

Другое дело, что меры по стимулированию были приняты несколько позже, чем это требовалось, и сегодня очевидно, что их недостаточно. Все-таки нужно работать с семейными ценностями, продолжая и совершенствуя экономические инструменты стимулирования рождаемости. Задача нашего государства — прийти к тому, чтобы в среднем в российской семье было три ребенка, только это выведет нас из демографического кризиса. А сейчас у нас распространена однодетная модель семьи, материнский капитал несколько простимулировал двудетные модели, но не сильно.

Если честно, сформировать модель трехдетной семьи в нашей стране будет не так-то просто, потому что еще в Советском Союзе сформировался определенный образ матери — это работающая женщина, образованная. И до сих пор этот образ в приоритете, молодым девушкам важна самореализация и карьера. Они максимально откладывают рождение первого ребенка, лишь некоторые решаются на второго, отдавая предпочтение самореализации.

К сожалению, о третьем ребенке у нас очень редко задумываются. Работающая мама хороша для экономики, но для исправления демографической ситуации — это скорее плохо.

Поэтому сейчас появляются научные исследования, цель которых найти инструменты, способные совместить две роли женщины: матери и активной участницы экономики.

Мы смотрели, насколько формат дистанционной занятости способствует тому, чтобы женщина не ограничивала себя в количестве детей. Два года проводились исследования, но однозначного ответа до сих пор так и не получили.

К слову, ученые сейчас рассматривают возможность приравнять родительскую функцию матери к трудовой деятельности и платить женщинам в декрете зарплату. На эту тему разворачивается достаточно интересная дискуссия.

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Кризис кадров

Исходя из того, что мы находимся в демографическом кризисе, у нас возникает кадровый голод. Рынок труда с запозданием, но реагирует на все демографические изменения. Сейчас мы говорим о том, что нас ждет дефицит кадров, очень серьезный. Но это только в том случае, если нам в ближайшие годы будет требоваться столько же рабочей силы, сколько и раньше. Мы довольно давно говорим про автоматизацию и цифровизацию производств, возможно, эти факторы позволят безболезненно пройти этап дефицита кадров.

С другой стороны, с точки зрения соискателей наступает золотое время. Снижение конкуренции на рынке сильно расслабляет кандидатов. Кстати, рекрутеры и работодатели бьют тревогу не только из-за дефицита кадров, а так же из-за того, что молодые сотрудники не умеют работать, безответственно относятся к задачам, не дорожат рабочим местом.

Если еще 20 лет назад модель трудоустройства предполагала, что сотрудник устраивается на предприятие на всю жизнь, строит там карьеру с нуля и до руководящих должностей, то сегодня отношение к работодателю иное: молодежь зачастую не выбирает сложных карьерных путей, если не понравилось в одном месте, ничего страшного, можно всегда найти другую работу. Молодые сотрудники могут встать и уйти в самый ответственный момент, потому что «выгорели» или надоело. Представьте, возможна ли была такая модель поведения еще 20-30 лет назад?

Компании, конечно, не сидят на месте и очень много вкладываются в развитие корпоративной культуры, которая как раз и призвана вытягивать молодых людей в реальный мир.

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Последствия для экономики

Поскольку у нас в ближайшие годы рождаемость будет оставаться на низком уровне, то на экономике это скажется серьезно. Ведь традиционно наибольшие траты приходятся на детей. Если детей мало, потребление сокращается. А значит, в непростой для страны экономический период прибавляется еще одна проблема, связанная с изменением структуры потребления и спроса на товары.

Эксперты на рынке недвижимости также отмечают, что меняется отношение к собственному жилью. Молодые люди предпочитают арендовать, а не приобретать недвижимость. На покупку квартиры их обычно подталкивает пополнение в семье, а раз возраст появления первого ребенка оттягивается, то откладывается и покупка недвижимости. Так что рынок будет меняться вслед за демографической ситуацией.

Также возможно сокращение спроса на коляски, игрушки, детскую одежду, на большие квартиры, семейные автомобили и так далее. При этом будут расти рынки, ориентированные на более старшее поколение. Структура экономики изменится.

Как я уже отмечала, многие говорят, что сейчас жители России не решаются на первого и последующих детей из-за неопределенности в экономике. Но есть понятие демографического перехода, который говорит о том, что улучшение экономических условий приводит к резкому сокращению рождаемости, потому что население предпочитает жить в удовольствие, заниматься саморазвитием, путешествовать и прочее. Так что очень сложно однозначно сказать, является ли экономическая ситуация в стране определяющей для демографии или нет.

Именно поэтому параллельно с экономическими мерами государство работает над стимулированием здорового образа жизни, над сокращением смертности. Развернуть демографическую ситуацию можно только сочетая несколько факторов. Еще один вариант восполнения населения нашей страны — усиление миграционных потоков. Здесь важно особое внимание уделять квалификации мигрантов. Необходимо понимать, где и какие мигранты нам нужны. Какая у них должна быть квалификация, какие рабочие места мы готовы им предоставить.

Факт остается фактом: при отсутствии миграционных потоков в России наблюдается естественная убыль населения, что, по сути, является кризисом.

Дело в том, что в исторической ретроспективе одним из ключевых показателей, который отражает успешность и благополучие государства, является высокий уровень рождаемости. К этому параметру власти всегда внимательно относились, потому что стабильная рождаемость в том числе гарантирует безопасность страны.

Власти прекрасно понимают, что необходимо искать различные варианты стимулирования рождаемости и решать вопрос демографического кризиса. Пока что найти выход из этой ситуации не получается.