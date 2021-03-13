«Двойное дно». Рождаемость снизилась до уровня исторических минимумов 50-х и 90-х годов

Тенденция по снижению рождаемости наметилась в Свердловской области еще с 2015 г. Однако «пандемийный» 2020 г. ситуацию усугубил. Стабилизации ждут не раньше 2025 г., но для нее пока нет предпосылок.

В Свердловской области в 2020 г. отмечен самый низкий показатель рождаемости за последние 20 лет: в регионе за этот год появились на свет 44 тыс. новорожденных, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника Управления ЗАГС по региону Наталья Храмова:

Начиная с 2015 г. наметилась тенденция по снижению рождаемости. В 2020 г. у нас самый низкий показатель за прошедшие годы, мы зарегистрировали 44 тыс. 343 акта рождения. Это на две тысячи меньше, чем в прошлом году, то есть еще падение на 5%. Мы сегодня вышли на цифру практически 1999 г., когда было зарегистрировано 37 тыс. 270 актов рождения. А в конце 90-х гг. показатель рождаемости в регионе был самым низким с середины прошлого века (здесь и далее — цитаты по сообщению ТАСС).

Падение рождаемости в последние годы связано с особенностями демографической ситуации в 90-е гг., добавила Наталья Храмова:

На сегодняшний день потенциальными родителями являются дети, которые были рождены в 90-е гг., а поскольку их рождалось в то время мало, на сегодняшний день мы пожинаем плоды той экономической ситуации, которая была у нас 20-25 лет назад.

При этом в течение последних нескольких лет в регионе наблюдается тенденция на рождение вторых и третьих детей:

Показатель на сегодняшний день достиг 67%. Кроме того, отмечается тенденция на сокращение количества детей, рожденных у одиноких матерей и с установлением отцовства.

Повышение рождаемости в регионе ожидается к 2025 г., резюмировала Храмова.

Ранее DK.RU сообщал, что смертность в Свердловской области по итогам «пандемийного» 2020 г. выросла на 12,5%. В то же время естественная убыль населения в регионе увеличилась почти в два раза. В целом уровень смертности в России за 2020 г. стал максимальным за десять лет. Смертность растет на фоне пандемии коронавируса.

Если ничего не изменится, в ближайшее десятилетие Россия рискует столкнуться с большой проблемой: на пенсию выйдет большое количество трудоспособного населения, содержать их будет некому. Причины, которые привели к этому, — постоянные экономические колебания, а также кризис семейных ценностей. Об этом в своей колонке на DK.RU рассуждает Наталья Тонких, зав. кафедрой Экономики труда и управления персоналом УрГЭУ.