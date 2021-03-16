Руководитель Агентства по привлечению инвестиций готовится к переходу в СОСПП

Крупнейшее бизнес-объединение Урала берет курс на «омоложение» кадрового состава и рассчитывает привлечь в свою команду чиновника свердловского правительства, отвечающего за инвестиции.

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) предложил пост вице-президента Александру Породнову. В настоящий момент он возглавляет АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».

В прошлом году уволился один из вице-президентов СОСПП Игорь Кудрявцев. На фоне пандемии мы приняли решение работать в усеченном составе. Сейчас возвращаемся к привычному режиму работы, возобновляются мероприятия. И мы предложили Александру Валерьевичу занять вакантную должность. Кандидаты на такие позиции утверждаются решением заседания членов президиума, — сказали DK.RU в пресс-службе союза.

15 апреля состоится годовое собрание СОСПП. Участники будут рассматривать ключевые вопросы, такие, как вхождение в Союз новых членов, и принимать кадровые решения.

Мы надеемся, что президиум проголосует «за» Александра Породнова. На наш взгляд, молодые, креативные люди в команде помогают укрепить позиции союза. В настоящий момент процесс «омоложения» СОСПП идет не только внутри аппарата, но и внутри Союза в целом. Он усилится новыми членами. Их фамилии станут известны 15 апреля на годовом собрании, — отметили в СОСПП.

DK.RU попросил Александра Породнова прокомментировать информацию о переходе в СООСП. Чиновник ответил обтекаемо:

СОСПП — очень авторитетная и интересная организация. Я нахожусь в процессе принятия решения. Необходимо прояснить многие моменты. Пока это все, что могу сказать.

По данным источника DK.RU, выход чиновника из госструктур — процесс не быстрый. Получение согласований и оформление документов могут занять до нескольких месяцев.

АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» — специализированная организация по работе с инвесторами, созданная правительством Свердловской области 2,5 года назад. Александр Породнов возглавил ее в марте 2019 г.

До этого он занимал пост заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области. Работал в министерстве международных и внешнеэкономических связей. Курировал мероприятия по улучшению инвестклимата, вопросы повышения позиций региона в Национальном рейтинге инвестпривлекательности, реализацию целевых моделей создания благоприятного предпринимательского климата. До 2009 г. деятельность Александра Породнова была связана с коммерческими структурами.

С 2019 г. «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» является соучредителем номинации «Инвестор года» (оцениваются промышленные предприятия, реализующие инвестпроекты на территории региона) в рамках премии «Человек года», учрежденной изданием «Деловой квартал». Победителем в 2019 г. стал Алексей Кушнарев, управляющий директор «Евраз НТМК». А в 2020 г. статуэтку получил управляющий директор «Северского трубного завода» Михаил Зуев.

Напомним, что февраль, а теперь и март, проходит в Екатеринбурге под знаком кадровых перестановок.