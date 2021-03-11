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В мэрии Екатеринбурга продолжаются кадровые перестановки

В мэрии Екатеринбурга продолжаются кадровые перестановки
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Изменения уже коснулись блока информационной политики. Кроме того, своих постов могут лишиться два ключевых вице-мэра, курирующих наиболее важные для экономики города отрасли.

#РОТАЦИИ#МЭРИЯ#НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обзавелся личным пресс-секретарем. Этот пост занял Вадим Чернопенев. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии. Ранее Вадим Чернопенев был пресс-секретарем администрации Орджоникидзевского района. Место пресс-секретаря главы Екатеринбурга стало вакантным после ухода Анатолия Карманова, который занимал эту должность с весны 2020 г.

Кроме того, кадровые перестановки ожидаются среди вице-мэров. По данным источников СМИ, своих постов могут лишиться вице-мэр по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин и вице-мэр по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

Строительная отрасль, которую курирует Алексей Бирюлин, в 2020 г. прошла через череду конфликтов. Наиболее спорными вопросами стало рассмотрение нового генплана Екатеринбурга и новых Правил застройки и землепользования, которые лоббировали застройщики, но поначалу отказались принимать депутаты. А также согласование архитектурного облика строящихся зданий. 

О том, что структура администрации будет корректироваться, Алексей Орлов говорил еще на первой после вступления в должность мэра встрече с бизнесом.

Мы будем усиливать инвестиционный блок, блок взаимодействия с промышленностью, поддержки малого и среднего предпринимательства, интеграции в областные институты развития. На мой взгляд, это взаимодействие было недостаточным, — считает Алексей Орлов.

Напомним, ранее Алексей Орлов назначил своего нового заместителя по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам: Алексей Корюков вернулся в мэрию из правительства региона. А пост первого вице-мэра Екатеринбурга с 1 марта занял Игорь Сутягин. Ранее он занимал должность заместителя главы города по вопросам управления имуществом.

Автор: Анна Хлебникова
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