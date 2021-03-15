Челябинские девелоперы претендуют на застройку Академического и Солнечного

ГК «Икар» и АО «Флай Плэнинг» — строительные компании из Челябинска — презентовали мэру Екатеринбурга Алексею Орлову свои проекты жилой застройки сразу в двух развивающихся районах города.

«Флай Плэнинг» известна как компания, реализующая малоэтажные проекты. Такое же жилье они намерены построить в Академическом — вдоль улицы Амундсена за рекой Патрушихой. Как следует из проектной документации, это будут таунхаусы и многоквартирные дома не выше четырех этажей.

Всего на участке, который в официальной документации называется «45 квартал», планируется возвести 285 тыс. кв. м недвижимости на 9167 человек.

Помимо собственно жилых домов здесь также появятся социальные объекты — детские сады, школы, физкультурно-оздоровительный комплекс. Строительство первой очереди, которая будет включать 50 тыс. кв. м недвижимости, в том числе детский сад и здание ФОКа, начнут уже в текущем году.

Второй проект, презентованный Алексею Орлову челябинцами, предполагает застройку обширной территории в районе Полевского тракта, рядом с микрорайоном Солнечный. Это участок в 360 га, на котором можно построить 2,7 млн кв. м жилья. Ранее планы на застройку этой территории были у «РСГ-Академическое», теперь же за освоение участка возьмется ГК «Икар», пишет 66.RU.

Девелопер намерен начать застройку с участка, расположенного напротив микрорайона Солнечный, по другую сторону ул. Лучистая — сейчас там пустырь.

Как рассказали челябинские девелоперы екатеринбургскому мэру, строительство начнется уже в четвертом квартале этого года, ввод в эксплуатацию — в 2022 г. В жилом квартале общей площадью около 150 тыс. кв. м смогут жить 5000 человек. Здесь возведут многоквартирники, а также детский сад на 300 мест, школу на 1200 мест и паркинг на 2,1 тыс. мест.

Раньше эти земли входили в совхоз Свердловский. Земля пока значится как зона сельскохозяйственного использования. Чтобы начать строительство, участку надо присвоить статус Ж5 — зона многоэтажной застройки.

Напомним, недавно комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Екатеринбурга притормозила проект еще одного иногороднего девелопера — тюменской компании «Страна-Девелопмент». Чиновники отказались менять статус земель вдоль переулка Базовый и Сибирского тракта с ПК-1 (производственно-коммунальные объекты) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка) — именно на этой террритории тюменцы намеревались возвести жилье. Одной из причин отказа, возможно, стало несоответствие проекта действующему Генплану: в документе не предусматривается строительство жилых объектов на этом участке.

Впрочем, территории бывшего совхоза Свердловский планировали включить в жилую застройку еще в 2000-х гг. Так что перевести земли в нужный статус здесь будет проще.

Отметим, что в том же направлении — в районе Полевского тракта — планируется еще один крупный проект и тоже неместной компанией. Тюменский холдинг «Партнер» намерен возвести коттеджный поселок «Совушки» в районе Горного Щита. В проекте предусмотрены жилые объекты разных типов — коттеджи, таунхаусы, четырехэтажные дома, детский сад, школа, а также парк.