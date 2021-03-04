Тюменцам притормозили девелоперский проект в Екатеринбурге

Строительные работы на территории нефтебазы «Газпром» отложили как минимум на год. Возвести здесь жилой комплекс планировала компания «Страна-Девелопмент».

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки отказалась менять статус земель вдоль переулка Базовый и Сибирского тракта с ПК-1 (производственно-коммунальные объекты) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка).

Против высказался департамент образования и жители близлежащих домов. А вообще комиссия поддержала идею, что первоначально нужно разработать концепцию на данную территорию, а после рассматривать вопрос о переводе земли, — приводит пояснения депутата Дмитрия Николаева, который входит комиссию, портал 66.RU.

Источники издания говорят еще об одной причине для отказа — несоответствии проекта действующему Генплану: в документе не предусматривается строительство жилых объектов на территории нефтебазы. Возможно в дальнейшем ситуация изменится: сейчас в мэрии разрабатывают Генплан развития Екатеринбурга до 2041 г. Чтобы изменить статус земельного участка на означенной территории, надо согласовать документ с владельцами земли, депутатами и региональным минстроем. Процесс может продлиться до конца года.

Как рассказывал DK.RU, о планах тюменского девелопера выйти на рынок Урала стало известно в январе 2020 г. Тогда в городе появились билборды с интригующей надписью: «Страна-Девелопмент». Скоро в Екатеринбурге». Из информации на сайте компании следовало, что девелопер планирует возвести в уральском мегаполисе жилой комплекс на 93 тыс. кв. м. Конкретный участок в компании назвать отказались. Однако в ноябре 2020-го девелопер раскрыл подробности проекта: компания планирует застроить территорию на Сибирском тракте в районе нефтебазы «Газпромнефть» и автосалона «Тойота центр Екатеринбург Восток».

Мы разрабатываем проект планировки, разрешение на это получено. Будет ли это жилье или что-то еще, пока остается под вопросом. Конечно, хочется построить жилой комплекс, но какой проект утвердят в итоге, мы сказать не можем, — прокомментировали тогда представители «Страны-Девелопмент».

Позиции тюменской компании на екатеринбургском рынке могли усилиться за счет кадровых перестановок: в конце января 2021 г. вице-президентом по развитию и внешним связям «Страны Девелопмент» стал Андрей Басов, экс-помощник полпреда президента РФ в УрФО, бывшего главы Минстроя РФ Владимира Якушева. В конце прошлого года имя Андрея Басова уже звучало в местной новостной повестке. Ему прочили место вице-мэра Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования. Предполагалось, что Басов займет этот пост по приглашению Алексея Орлова, который в тот момент перешел со службы в администрации губернатора на пост врио мэра Екатеринбурга. Однако Басов предпочел должности в екатеринбурской мэрии место в строительной компании.