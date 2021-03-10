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Тюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школой

Тюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школой
Иллюстрация: сайт проекта ЖК Совушки

Крупный игрок на рынке недвижимости Тюмени планирует возвести в поселке не только индивидуальные дома, но также дюплексы, таунхаусы и жилые четырехэтажные дома.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Тюменский игрок на рынке недвижимости — холдинг «Партнер» — возведет коттеджный поселок в районе Горного Щита. Он будет носить название ЖК «Совушки» и расположится в направлении Полевского тракта.

Тюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школой 1

Согласно проекту, в поселке будет три типа жилых объектов: индивидуальный частный дом с участком, таунхаус с бэкярдом и квартиры в домах не выше четырех этажей. Согласно карте будущего ЖК, помимо жилой застройки там расположится детский сад, школа, а также парк. Застройщик отмечает, что поселок расположится в черте города:

«Совушки» находятся в черте города, поэтому на территории ЖК будут работать все городские службы и дома подключат к инженерным коммуникациям. В индивидуальных домах предусмотрено электричество, газ, канализация, водопровод, а в многоквартирных домах — отопление.

Тюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школой 2

Помимо парка запланировано строительство прогулочно-познавательного маршрута «Тропа леса», велодорожек, беседок, скамеек, спортивного корта и детской игровой площадки. Жилая территория будет огорожена от леса, в поселке будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, а для тротуаров и мест общего пользования предусмотрено центральное освещение. Дома в новом ЖК будут строить из силикатного блока.

Таунхаусы, дуплексы, квартиры продаются по договору долевого участия, строительная документация проходит обязательную государственную экспертизу, — уточняют в холдинге «Партнер».

Ценовая политика будущего коттеджного поселка еще неизвестна, застройщик только анонсирует старт продаж.

Тюменцы построят большой коттеджный поселок на юге Екатеринбурга. С садиком и школой 3

Иллюстрации с сайта будущего коттеджного поселка

Вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов полагает, что проект тюменского игрока весьма своевременный и удачный:

Как известно, в загородном сегменте Екатеринбурга не хватает (мягко говоря) интересных, комфортных проектов, сделанных для людей. Но все меняется. Крупный загородный девелопер «Партнер», с историей успешных проектов за спиной, пришел в Екатеринбург. Территориально совсем рядом, до самого Центра 20 км. Очень рад за жителей южной части нашего мегаполиса в связи с возможностью сделать свою жизнь более комфортной. Даже проживание в 3-4 этажных домах на закрытой благоустроенной территории рядом с лесом уже большое удовольствие.

Тюменский холдинг «Партнер» — группа компаний, которая ведет деятельность в сфере строительства, производства строительных материалов, девелопмента, розничной и оптовой торговли, аренды коммерческой недвижимости, а так же оказания сервисных услуг. В холдинг входит  застройщик «СЗ Партнёр-Строй», который ведет деятельность в  Екатеринбурге, а также завод стеновых материалов «Поревит»

Ранее в колонках на DK.RU риелторы неоднократно отмечали, что Екатеринбург испытывает дефицит коттеджных поселков. В период пандемии спрос на загородные дома возрос, однако выбор для покупателей оказался невелик. Директор АН «Белый дом» Михаил Смирнов отмечал, что из-за ажиотажного спроса жители Екатеринбурга «раскупили все, что год назад было не востребовано и считалось неликвидом»:

В условиях пандемии покупали все: готовые дома с отделкой, «коробки», земельные участки. Продается все, даже объекты, которые несколько лет никого не интересовали.

Добавим, что анаонсированная стройка от холдинга «Партнер» является продолжением мега-проект «Экодолье» от одоименного федерального игрока. В 2019 г. строительство поселка на 140 га было приостановлено, тогда же появилась информация, что проектом займется тюменский инвестор.

Автор: Екатерина Тарханова
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