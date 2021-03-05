На строительство мусоросортирочного комплекса претендует только одна компания

Искать подрядчика свердловские власти начали в конце 2020 г. Место будущей стройки мусоросортировочного завода не раскрывается, чтобы не вызывать социального недовольства.

Две компании из трех выбыли из конкурса на заключение концессии по строительству мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Как рассказал Ura.ru замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов, по итогам рассмотрения заявок из-за несоответствия требованиям из конкурса выбыли ООО «СРГ-Екатеринбург» и АО «УБТ-Уралвагонзавод».

Заявляться на такой проект с опытом работы в 10 сотрудников на линии ручной переработки, это не совсем адекватно. При этом в России порядка 70 компаний соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем, — сказал Егор Свалов.

Заявка, соответствующая конкурсной документации, была лишь у ООО «Экологические системы». Итоги конкурса подведут летом.

Конкурс на выбор подрядчика для строительства мусоросортировочного комплекса свердловские власти объявили в конце 2020 г. Ранее мы писали, что ориентировочная стоимость работ в рамках концессионного соглашения составит 9,1 млрд руб. на мусоросортировочный комплекс и 2,6 млрд руб. на полигон. При этом назывались разные площадки, на которых планируется такая стройка. Однако жители населенных пунктов, рядом с которыми планировалась свалка, выступили против такого соседства. После этого власти заявили, что будут искать новый участок под МСК. Егор Свалов сообщал, что для полигона рассматриваются пять земельных участков за пределами Екатеринбурга. Точные их координаты в департаменте информационной политики Свердловской области предпочли не раскрывать. Такую скрытность чиновники объяснили желанием «не допустить искажения информации, в том числе о принятии решения о размещении объекта на конкретном участке». Это связано с протестными настроениями жителей, которые не хотят видеть в соседях мусороперерабатывающие предприятия.