Два уральских предпринимателя инвестируют 3 млрд руб. в проект под Нижним Тагилом

Изначально в новый сортировочный комплекс планировалось инвестировать 4 млрд руб. Построить его должны за 20 месяцев, до конца 2022 г. Предприниматели намерены заработать более 20 млрд руб.

Подконтрольная Алексею Боброву и Артему Бикову компания «Облкоммунэнерго» объявила конкурс на строительство полигона и мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.

Согласно объявленному тендеру, стартовая цена строительства объекта «под ключ» оценивается в 3,033 млрд руб. Изначально предполагалось, что проект обойдется в 4 млрд руб.

По условиям конкурса подрядчик должен будет построить объект за 20 месяцев. Строительные работы должны начаться уже весной 2021 г., а в декабре 2022 г. полигон и сортировочный комплекс будут запущены.

Как сообщал DK.RU, договоренности между властями Нижнего Тагила и компанией «Облкоммунэнерго» о строительстве комплекса были достигнуты еще летом 2018 г. Проект реализуют в рамках концессионного соглашения. В дальнейшем на сборе и утилизации ТБО «Облкоммунэнерго» планирует заработать 23 млрд руб. Мощность полигона составит 129,5 тыс. тонн в год, срок эксплуатации — 25 лет. Добавим, что в Нижнем Тагиле основным оператором по вывозу мусора является компания «Рифей», которая также принадлежит Алексею Боброву и Артему Бикову.

Ранее DK.RU рассказывал, что после 2025 г. в Екатеринбурге будут работать два новых мусоросортировочных комплекса: первый, МСК «Екатеринбург-Север», создадут в Верхней Пышме на базе «Северного полигона», вторым станет комплекс «Екатеринбург-Юг», который будет обслуживать южную часть Екатеринбурга, Сысерть и Арамиль.

Где именно расположится южный полигон, чиновники пока не сообщили. Изначально в качестве такой площадки рассматривалась территория рядом с Большим Седельниково. В июле 2019 г. о планах построить здесь мусоросортировочный завод заявляла федеральная компания «Стандарт Рециклинг Групп». Однако жители населенных пунктов, рядом с которыми планировалась свалка, выступили против такого соседства. После этого власти заявили, что будут искать новый участок под МСК. В качестве альтернативы назывались Березовский или Дегтярск, но затем власти опровергли и эти сообщения.