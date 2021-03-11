ФНС решила, как бороться с популярной схемой ухода от налогов. Бизнес ждут послабления

В обмен на деятельное раскаяние и раскрытие подробностей спорной сделки ФНС даст компании, заподозренной в нарушениях, претендовать на налоговую реконструкцию. Эксперты считают это шагом навстречу.

Федеральная налоговая служба решила ввести новый подход в борьбе с уходом от налогов с помощью однодневок и технических компаний. Как пишет VTimes со ссылкой на письмо, которое уже разослано в инспекции, ФНС предлагает такое решение, что компания сможет претендовать на налоговую реконструкцию, даже если сама организовала схему или точно знала о ней. Но для этого ей придется раскрыть налоговикам детали спорных сделок и сведения об их реальных исполнителях. Предлагаемая схема описывалась еще в декабре 2020 г.

В случае согласия бизнесу пересчитают расходы (кроме трат на скрытую оплату труда) и вычеты по по НДС на основе данных из реальных операций. Налог при этом будет доначислен на ту сумму, что потерял бюджет. Компания также сможет попробовать доказать ФНС, что понесла другие расходы, не подтвержденные документами. Прежде ФНС и Минфин считали, что бизнес не может претендовать на налоговую реконструкцию даже в случае согласия раскрыть подробности спорных сделок.

Пересчет налогов по оспоренных сделкам и обвинение компаний в необоснованном получении налоговой выгоды с помощью фирм-однодневок — едва ли не главный предмет спора бизнеса и ФНС. Налоговики считают, что при такой схеме компании проводят операции только на бумаге, чтобы наращивать расходы и оформлять вычеты по НДС, и доначисляют налоги. Согласно ст. 54.1. НК РФ, экономия на налогах не должна быть главной целью сделки. Эта статья — самая конфликтная категория дел в спорах бизнеса и налоговой, признает замруководителя ФНС Виктор Бациев.

По мнению юристов, ФНС сделала шаг навстречу бизнесу, однако некоторые положения письма вызывают вопросы. Кроме того, для компании может быть затруднительно воспользоваться «деятельным раскаянием» из-за отсутствия необходимых данных и документов.

С 2018 г. ФНС выиграла 78% судебных споров по делам об уклонении от уплаты налогов (ст. 54.1 НК РФ), анализировала юридическая фирма «Арбитраж.ру». В целом по всем налоговым спорам в пользу налогоплательщиков частично или полностью решаются 26% споров.