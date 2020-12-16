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ФНС выиграла 78% судебных споров по уклонению от налогов. Для бизнеса готовят послабления

ФНС выиграла 78% судебных споров по уклонению от налогов. Для бизнеса готовят послабления
Иллюстрация: Pxhere.com

Ведомство собирается установить более четкие критерии понимания необоснованной налоговой выгоды и чаще применять налоговую реконструкцию в судебных спорах.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

ФНС выиграла 78% судебных споров по делам об уклонении от уплаты налогов (ст. 54.1 НК РФ) с 2018 г., пишет РБК со ссылкой на анализ юридической фирмы «Арбитраж.ру». Примерно такой же показатель по всем налоговым спорам: в пользу налогоплательщиков частично или полностью решаются 26% споров, по данным налогового ведомства.

Новые правила ст. 54.1 НК начали применяться с августа 2017 г. для начатых налоговых проверок. Статья должна была устранить проблемы в понимании необоснованной налоговой выгоды и установить более четкие критерии ее признания. Сейчас злоупотреблением являютя умышленное искажение отчетности, учет фиктивных сделок, операции без деловой цели и сделки, единственная цель которых — сэкономить на налогах. 

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Из 100 проанализированных дел по ст. 54.1. НК в 81 упоминаются фиктивность хозяйственных операций, в 64 делах — проблемные контрагенты, в 22 случаях — отсутствие деловой цели, взаимозависимость контрагентов установлена в 19 делах. В шести дел не были обнаружены обстоятельства злоупотребления.

По мнению гендиректора юркомпании «Митра» Юрия Мирзоева, необходимо отличать случаи налоговой экономии от корпоративного мошенничества: большая часть дел по ст. 54.1 характеризуются внутренней коррупцией в организации, воровством или халатностью менеджмента. Случаи корпоративного мошенничества, в которых бюджет государства не пострадал, не должны попадать под действие этой статьи, хотя суды чаще всего не учитывают это, подчеркивает юрист. 

Раскаяние в обмен на мягкое наказание: ФНС меняет схему по борьбе с уходом от налогов

В 88% дел компании пытались обжаловать решения арбитражных судов первой инстанции, указывает «Арбитраж.ру». Во многих случаях налоговые органы при наказании бизнеса за уход от обязательств не проводят налоговую реконструкцию, и компаниям доначисляют налоги не с прибыли, а с выручки, и в таких случаях налогоплательщику может грозить банкротство. 

Тренд на проведение реконструкции начался в этом году. Заместитель главы ФНС Виктор Бациев заявил, что до Нового года будет опубликовано письмо о порядке применения правил налоговой реконструкции по ст. 54.1 НК. Ведомство обещает разграничить случаи с фиктивными операциями и реальными, которые компании исказили при учете. И налогоплательщик сможет рассчитывать на реконструкцию, если не задействован в схемах, не причастен к компаниям-однодневками не знал о их деятельности. 

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Кроме того, в тех случаях, когда бизнес не проявил «должную осмотрительность» при выборе контрагентов, налоговые последствия будут смягчены, добавил замглавы ФНС.

Автор: Андрей Пермяков
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