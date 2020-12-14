Раскаяние в обмен на мягкое наказание: ФНС меняет схему по борьбе с уходом от налогов

Компаниям, которые задействованы в схемах по уклонению от налогов с помощью однодневок и технических прокладок, могут смягчить наказание, если они раскроют данные о контрагентах.

Федеральная налоговая служба предлагает бизнесу, участвующему в уходе от налогов с помощью однодневок и технических компаний, смягчение наказания в обмен на деятельное раскаяние. Как пишет VTimes, об этом говорится в инструкции ФНС для инспекторов ведомства — сейчас документ находится на согласовании в Минфине.

Обвинение компаний в необоснованном получении налоговой выгоды, в том числе с помощью однодневок и технических фирм, — распространенный повод для претензий налоговиков, его признаки указаны в ст. 54.1 Налогового кодекса. Общий принцип таков, что экономия на налогах не должна быть главной целью сделки. Ст. 54.1 НК — самая конфликтная категория дел: на начало ноября по ее правилам было проведено 862 проверки, до суда дошли 683 дела, из рассмотренных в первой инстанции 300 дел в пользу налоговиков вынесли 272 решения.

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Ранее ФНС и Минфин считали, что компания не может претендовать на налоговую переквалификацию, если она действовала недобросовестно, даже если сделка состоялась.

Сейчас же ФНС предлагает такой подход: компания может претендовать на реконструкцию, даже если сама организовала схему или знала о ней, но готова раскрыть детали настоящих сделок и данные об их реальных исполнителях. В таком случае налоговики не просто доначислят налоги, а пересчитают расходы и вычеты по НДС, исходя из реальных операций.

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Эксперты оценивают это как шаг навстречу бизнесу, хотя компаниям будет непросто воспользоваться новой возможностью: у бизнеса может не оказаться всех необходимых данных и документов, а контрагент часто не раскрывает, кто был реальным исполнителем контракта. Выходит так, что больше всего шансов на «скидку» при реконструкции налогов получает организатор схемы.

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Однако порой бизнес может не знать, что работает с технической компанией, но не может повлиять на ситуацию, так как это структура поставщика, говорит управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Такие случаи должна рассматриваться отдельно, а жесткие последствия должны применяться к реальному бенефициару работы «технической» компании, считает он. Кроме того, деятельное раскаяние грозит бизнесу дополнительными рисками, если налоговики увидят признаки преступления в переданной информации и передадут материалы правоохранительным органам, указывает эксперт.