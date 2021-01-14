Смертность в Свердловской области по итогам 2020 г. рванула вверх

Усугубляет ситуацию и тот факт, что в регионе падает рождаемость, а значит, фиксируется естественная убыль населения. По сравнению с прошлым годом она выросла почти в два раза.

Смертность среди населения в Свердловской области по итогам 2020 г. выросла на 12,5%. Об этом сообщает Управление федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Согласно официальным данным, за январь-ноябрь 2020 г. в регионе умерло 59,3 тыс. человек, тогда как в 2019 г. за аналогичный период скончалось 52,9 тыс. человек.

В то же время в Свердловской области сокращается рождаемость. За 11 месяцев прошлого года в регионе родилось 40,1 тыс. детей, что на 2,4 тыс. меньше, чем в 2019 г. Таким образом, по итогам 2020 г. на Урале выросла естественная убыль населения, за 11 месяцев она составила 19 233 человека. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Между тем уровень смертности в России по итогам января-октября 2020 г. стал максимальным за десять лет. Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь-октябрь 2020 г. достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 г.

Смертность в стране и регионе растет на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на то, что в целом по России количество заболевших сокращается, в регионах ситуация остается напряженной.

Например, 14 января в Свердловской области был зафиксирован новый суточный рекорд смертности от коронавируса. Как сообщает JustMedia.ru, зафиксировано 20 смертей, кроме того, выявлено 383 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 64 018 человек. Общее число умерших составило 1 753.

Ранее DK.RU рассказывал, что в регионе с каждым днем растет количество смертей от коронавируса, это значит, что во вторую волну в больницы поступает большее количество тяжелых пациентов. По данным оперштаба, сегодня состояние 527 госпитализированных оценивается как тяжелое, 323 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 211 — на аппаратах ИВЛ.