Трафик не делает продажи: рост посещаемости ТЦ дал ритейлу мало оптимизма

Посещаемость торговых центров понемногу восстанавливается, при этом рост продаж от него отстает. Однако владельцы ТЦ могут использовать рост трафика для повышения арендных ставок.

В предпразничный ажиотаж посещаемость торговых центров подросла, но все равно осталась ниже прошлогодних показателей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Shopping Index, который рассчитывает Watcom Group. В Москве индекс со 2 по 8 марта оказался 16,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 13,6%. При этом по итогам первых девяти недель года падение было на уровне 24,3% и в 24,9% соответственно. В новогодние праздники активность покупателей была еще ниже, на 24,6% в Москве и на 26,9% в Петербурге: повлияла на это в том числе привычка жителей этих городов проводить праздники не дома.

Позитивная динамика посещаемости ТЦ связана с улучшение эпидемиологической обстановки и праздничным настроением граждан, но пока делать выводы преждевременно, считает президент Watcom Group Роман Скороходов. К тому же в начале марта прошлого года пандемия уже начинала негативно сказываться на торговой недвижимости: 2-8 марта в Москве Shopping Index был на 3,2% ниже показателя 2019 г.

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Управляющие торговыми центрами смотрят ситуацию по-разному: одни считают, что активность покупателей перед 8 Марта была на докризисном уровне, другие видят рост трафика на 5-10% по сравнению с февралем. При этом продажи накануне праздника оказались слабее докризисных. О то, что трафик в магазинах был заметно хуже, чем в 2019 г., говорят также в сетях «Леонардо» и OR Group (бывшая ГК «Обувь России»).

Кроме того, на фоне не самых высоких продаж у многих ТЦ есть трудности с поиском новых арендаторов, говорит аналитик департамента торговой недвижимости Accent Capital Анастасия Костомахина. При этом собственники торговых центров будут использовать рост трафика как аргумент, чтобы отказаться от скидок для арендаторов, уверена директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина. Помешать этому может предстоящий низкий летний сезон, считают другие эксперты.