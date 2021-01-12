Россиянам не до ТЦ: активность покупателей в праздники упала. Когда ритейл восстановится?

В период новогодних праздников чуда не произошло, покупательская способность россиян не выросла. Переломится ли ситуация к лучшему в середине года или придется ждать еще несколько лет?

Число посетителей торговых центров Москвы в период новогодних праздников 1–10 января оказалось в среднем на 24,6% ниже, чем годом ранее с 1 по 8 января, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Shopping Index, который рассчитывает Watcom Group. В Петербурге показатель снизился на 26,9% год к году: в новогодние праздники чуда не произошло, покупатели не стали резко увеличивать активность, указывает президент Watcom Group Роман Скороходов. Впрочем, он считает показатели оптимистичными, так как они не говорят об угнетении покупательской активности.

Причиной пониженной активности покупателей в праздники могли стать не только карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, но и привычка москвичей и петербуржцев проводить новогодние праздники вне дома, считают эксперты. Ведущие объекты показали падение трафика на 10–15% от уровней 2019 г., но торгцентры с упором на развлекательную составляющую просели гораздо сильнее.

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В праздники также заметно снизилась выручка ресторанов и магазинов одежды и обуви — связано это в том числе с тем, что жители крупных городов изменили модель потребления и теперь не так часто обновляют свой гардероб, говорит президент сети Baon Илья Ярошенко.

Во II и III кварталах ситуация начнет меняться к лучшему, и к концу 2021 г. рынок вернется к докризисным значениям, надеются консультанты на рынке коммерческой недвижимости. Впрочем, по мнению старшего аналитика CBRE Екатерины Сизановой, арендные ставки, как и обороты магазинов, вряд ли вернутся к докризисному уровню раньше 2023 г.

На фоне падения выручки магазинов и заведений общепита откладывается открытие новых торгцентров, а вакантность помещений стрит-ритейла в прошлом году резко выросла. В Москве, по данным JLL, на конец 2020 г. пустовало 15,5% помещений, за год показатель вырос на 6,8 процентных пунктов. Впрочем, в конце года ситуация стабилизировалась: в октябре, ноябре и декабре число освободившихся помещений было гораздо меньше, чем во II и III кварталах, указывают аналитики CBRE.