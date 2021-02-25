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«Помогла вакцина». Екатеринбуржцы ринулись в торговые центры

«Помогла вакцина». Екатеринбуржцы ринулись в торговые центры
Автор фото: Алексей Кунилов. Иллюстрация: Областная газета

В январе 2021 г. shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга составил 80% к показателю января 2020 г. и на 6% превысил показатели декабря.

#КОРОНАКРИЗИС#РИТЕЙЛ#КОРОНАВИРУС

Данными о посещаемости ТРЦ Екатеринбурга поделились в аналитической компании Watcom Group. Президент компании Роман Скороходов отметил, что восстановление в Екатеринбурге идет быстрее, чем в Москве.

В столице январский shopping Index составил 75,2% по отношению к первому месяцу прошлого года, — уточнил Роман Скороходов.

По его мнению, рост показателя связан с массовой вакцинацией от коронавируса и уменьшением количества заболевших.

Как ранее писал DK.RU, в Екатеринбург поступило более 71 тыс. доз вакцины от COVID-19. Прививка ставится в два этапа. По данным на конец февраля, первый этап вакцинации прошли более 53 тыс. жителей города, более 15 тыс. человек полностью закончили вакцинацию.

Помимо городских больниц, поставить прививку можно в мобильных пунктах — DK.RU рассказывал, что один такой разместился в ТГ «Дирижабль». В ближайшее время такие точки появятся в одном из гипермаркетов «Окей» и ТРЦ «Мега», сообщает «Ъ».

Отметим, что число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе снижается уже несколько недель подряд. За последние сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 178 новых заболевших. За весь период пандемии в регионе было выявлено 77 151 случаев инфицирования. Более 69 тыс. человек уже выздоровели, 2 345 пациентов скончались.

До 1 марта в регионе действует ряд ограничений, связанных в эпидситуацией. В частности — запрет на нахождение без защитной маски в местах общественного пользования. По мнению властей, полностью снять ограничения можно будет не раньше начала лета.

Автор: Инна Вейн
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