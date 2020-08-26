На Урале закрылся каждый десятый фитнес-клуб. Сентябрь покажет, будет ли лучше

Из порядка 300 фитнес-клубов, работающих в Екатеринбурге, за пять месяцев пандемии коронавируса закрылось около 30. Об этом сообщил владелец сети Powerhouse Gym, глава уральского представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Антон Гиренко-Коцуба на профильном форуме для участников рынка.

Мы уже начали работать практически в полноценном режиме, но понимаем, что сложности нас еще ждут. Многие клиенты до сих пор боятся идти в зал, они считают, что это рассадник заразы. Часть клиентов после открытия потребовала вернуть деньги за абонементы — после пандемии люди оказались не готовы возвращаться к тренировкам. Фитнес-центрам пришлось пересмотреть стратегию общения с клиентами, они стараются уговорить их остаться: предлагают ваучеры или заморозку на длительный срок, — отметил он (здесь и далее цитаты по порталу Е1).

По его словам, именно продление абонементов приносит до 80% прибыли владельцам залов.

Между тем участники рынка зафиксировали, что ситуация в регионе стала налаживаться в последние недели. Владелец сети Bright Fit Алексей Романов, который также участвовал в мероприятии, отметил резкий рост посещаемости своих клубов:

Сейчас посещаемость у нас 70-85% от прошлого года. Но эта цифра лукавая. Она не значит, что столько клиентов вернулось, просто многие стали ходить в зал чаще. Так что пока тренируются только порядка 60% клиентов.

Впрочем, о скором росте выручки говорить не приходится: те клиенты, которые по плану летом должны были продлевать абонементы, из-за заморозки принесут деньги не раньше конца сентября.

При этом популярность онлайн-тренировок у клиентов большинства клубов скатилась к нулю с момента их открытия. Впрочем, предприниматели отмечают, что большого спроса на них и не было: тренироваться свердловчане предпочитают офлайн.

Для восстановления индустрии, по оценкам участников рынка, потребуется около 800 млн руб.

Работа фитнес-центров в Екатеринбурге и Свердловской области была приостановлена в конце марта, когда страна ушла на карантин из-за паднемии коронавируса. Залы смогли возобновить работу лищь 20 июня — причем, спортзалы сначала открыли только для индивидуальных тренировок. Групповые занятия разрешили проводить с 10 августа (с лимитом в 20 участников), сообщал DK.RU.

Ранее участники рынка прогнозировали, что порядка 30% клубов Екатеринбурга не переживут кризис.

Ранее DK.RU рассказывал об одном из клубов, который не открылся после снятия ограничений. Речь о «СитиФитнесе», вокруг которого разворачивается неоднозначная ситуация.