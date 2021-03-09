Россия в 2020 г. впервые за 30 лет продала за рубеж больше продовольствия, чем купила

Рекордный урожай и высокие мировые цены на продовольствие поддержали экспортные доходы российских сельхозпроизводителей. Из зарубежных стран больше всего покупают Китай, Турция и Казахстан.

В 2020 г. Россия впервые в новейшей истории стала нетто-экспортером продовольствия: за рубеж было продано 79 млн тонн продукции на $30,7 млрд., а импорт составил $29,7 млрд, сообщает РБК со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России. По сравнению с 2019 г. российский экспорт вырос на 20% в денежном и в натуральном выражении.

Россия поставляла продовольствие в 150 стран, крупнейшим покупателем является Китай, на который приходится 13% всех поставок, затем идут Турция и Казахстан с долями 10% И 7% соответственно.

В 2020 г. в России был рекордный урожай рапса, риса и гречихи, один из лучших урожаев зерна, росло производство скота и птицы, молока, продукции пищевой промышленности, объясняют в Минсельхозе. Это позволило полностью обеспечить продуктами внутренний рынок и наращивать поставки за рубеж, которые принесли дополнительные доходы за счет благоприятной конъюнктуры продовольственного рынка.

Главную долю в экспортных поставках занимает зерно — 33%, его было отгружено на $10 млрд. На $5 млрд Россия продала масложировой продукции, мяса — на $887 млн, молочной продукции — на $318 млн, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на $4,5 млрд. $5,3 млрд составил экспорт рыбной продукции, причем показатель упал на 2% вследствие пандемии.

В 2021 г., согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», Россия должна поставить за рубеж продовольствия на $26 млрд. К 2024 г. экспорт сельхозпродукции должен вырасти уже до $45 млрд.

Росту экспорта российского продовольствия благоприятствуют тот факт, что мировые цены на продовольствие увеличиваются второй год подряд, говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Однако в этом году препятствовать этому будут экспортные ограничения, введенные российским правительством для стабилизации внутренних цен на продовольствие.

Ранее Bloomberg включил Россию в число «горячих точек», где подорожание продовольствия может спровоцировать протесты граждан. В Кремле не соглашались с такой оценкой и не считают, что в России эта проблема стоит острее, чем в других странах мира.