Россию отнесли к «горячим точкам» по росту цен на еду. Инфляция грозит недовольством людей

Россия вместе с несколькими другими крупными странами вошла в перечень «горячих точек»: рост цен на продукты питания может спровоцировать недовольство населения и протесты.

Индия, Бразилия, Турция, Нигерия и Россия вошли в число мировых «горячих точек», где рост цен на продукты питания «вызывает особенное беспокойство» и может спровоцировать недовольство населения и протесты, пишет Bloomberg. Это крупнейшие страны, где продукты занимают значительную часть потребительской корзины. Сейчас мировые цены на продовольствие находятся на самом высоком уровне более чем за шесть лет из-за целого ряда факторов: от подорожания соевых бобов и пальмового масла до роста спроса со стороны Китая, уязвимых цепочек поставок и неблагоприятных погодных условий. Реальные зарплаты россиян выросли, несмотря на падение реальных доходов. Как так?

Эти скачки цен дестабилизируют ситуацию не только потому, что они создают большие трудности для домохозяйств, но и потому, что есть ожидание, что правительство что-то с этим сделает. Последствия будут длиться и после пандемии, — говорит Каллен Хендрикс, старший научный сотрудник вашингтонского Института международной экономики Петерсона.

У многих россиян до сих пор живы воспоминания о резком росте цен и пустых полках после распада Советского Союза, отмечает Bloomberg. В то числе поэтому президент Владимир Путин опасается влияния на политику роста расходов на продовольствие.

Правительство хочет расширить регулирование цен на еду. Хотя механизм не работает

В последние недели российское правительство ввело ряд ограничений, призванных ограничить продажи за рубежом и снизить внутренние цены. К примеру, картофель и морковь выросли более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Но такие ограничения могут привести к ограничению предложения и в конечном счете привести к росту инфляции.