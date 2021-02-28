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Россию отнесли к «горячим точкам» по росту цен на еду. Инфляция грозит недовольством людей

Россию отнесли к «горячим точкам» по росту цен на еду. Инфляция грозит недовольством людей
Иллюстрация: Pixabay.com

Россия вместе с несколькими другими крупными странами вошла в перечень «горячих точек»: рост цен на продукты питания может спровоцировать недовольство населения и протесты.

#НОВОСТИ

Индия, Бразилия, Турция, Нигерия и Россия вошли в число мировых «горячих точек», где рост цен на продукты питания «вызывает особенное беспокойство» и может спровоцировать недовольство населения и протесты, пишет Bloomberg. Это крупнейшие страны, где продукты занимают значительную часть потребительской корзины.

Сейчас мировые цены на продовольствие находятся на самом высоком уровне более чем за шесть лет из-за целого ряда факторов: от подорожания соевых бобов и пальмового масла до роста спроса со стороны Китая, уязвимых цепочек поставок и неблагоприятных погодных условий.

Реальные зарплаты россиян выросли, несмотря на падение реальных доходов. Как так?

Эти скачки цен дестабилизируют ситуацию не только потому, что они создают большие трудности для домохозяйств, но и потому, что есть ожидание, что правительство что-то с этим сделает. Последствия будут длиться и после пандемии, — говорит Каллен Хендрикс, старший научный сотрудник вашингтонского Института международной экономики Петерсона.

У многих россиян до сих пор живы воспоминания о резком росте цен и пустых полках после распада Советского Союза, отмечает Bloomberg. В то числе поэтому президент Владимир Путин опасается влияния на политику роста расходов на продовольствие.

Правительство хочет расширить регулирование цен на еду. Хотя механизм не работает

В последние недели российское правительство ввело ряд ограничений, призванных ограничить продажи за рубежом и снизить внутренние цены. К примеру, картофель и морковь выросли более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Но такие ограничения могут привести к ограничению предложения и в конечном счете привести к росту инфляции. 

Россия может увидеть некоторую реальную политическую мобилизацию вокруг цен на продовольствие. Авторитарные правительства, как правило, несколько более снисходительны к этим типам протестов “за кухонным столом”, чем к более общим кампаниям против коррупции и авторитарного правления. Хотя, как показала Арабская весна, первое может стать вторым — иногда очень быстро, — указывает Хендрикс.

Автор: Андрей Пермяков
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