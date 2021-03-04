В парке около УрГУПС продолжается подготовка к стройке

Жители близлежащих домов заметили, что на участке, который общественники пытаются спасти от застройки, рабочие произвели выемку грунта для проб. В прошлом году здесь же вырубили взрослые деревья.

О бурении грунта написала в своем фейсбук-аккаунте Нина Садыкова — одна из основателей орнитологических экскурсий в Екатеринбурге.

Незаконная вырубка взрослых деревьев […] в прошлом году была цветочками, предвестником большой рукотворной беды, которую, кажется, не удается отвратить. Сегодня в парке обнаружились следы бурения грунта. На месте прогулочных аллей, где так хорошо бегать с детьми, [на месте] зелёной лужайки, где, никому не мешая, гуляют люди с собаками, деревьев, на которых гнездятся редкие для города певчие дрозды и недавно появившаяся в Екатеринбурге лазоревка, собираются развернуть очередную грохочущую, пылящую, уничтожающую все живое вокруг стройку, — написала общественница.

Свой пост она сопроводила фотографиями с выемками, которые остались после взятия проб.

Неважно, что там собираются строить: бассейн, общежитие, театр, да хоть больницу или школу, что бы это ни было — стройка в этом месте сделает жизнь всех, кто живёт вокруг, хуже, в очередной раз показав, что мы не умеем и не хотим ценить те богатства и ценности, которые дарит нам природа, предпочитая им престиж, деньги и прочие «блага цивилизации». Я не знаю, что ещё нужно сказать или сделать, чтобы распорядители этой и всех других зелёных клочков по берегам Исети раз и навсегда поняли, что пилить сук, на котором с комфортом сидишь, — это точно плохая идея, — так заканчивает пост Нина Садыкова.

Как рассказывал DK.RU, руководство Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) намерено построить в парке бассейн. Подготовку к строительству спортивного сооружения начали в 2019 г.: в парке вуза вырубили более 50 деревьев. Активисты решили остановить эти работы. Они не только собрали более 2500 подписей, но и провели акцию по высадке деревьев на месте вырубленных.

Власти города поддержали руководителей вуза. Александр Высокинский, занимавший на тот момент пост мэра Екатеринбурга, заявил, что парк представляет собой «дикий лес», в котором просто необходимо спилить старые деревья и построить новый бассейн. Власти обещали запросить в МВД и ФСБ правовую оценку действий активистов: по мнению администрации города, люди не имели права высаживать деревья.

Впрочем, уже в ноябре 2020-го власти передумали и предложили отказаться от строительства бассейна в парке при вузе. «Можно поискать в муниципальных резервах площадки, которые бы больше подошли для возведения объекта», — с таким предложением к ректорату обратился Александр Ковальчик, который на тот момент был вице-мэром Екатеринбурга. Запретить строительство объекта на этой территории администрация города не может, поскольку земля принадлежит УрГУПСу на праве бессрочного владения.

Отметим, что представители УрГУПС отказались от участия университета в совместной с властями рабочей группе, куда вошли «до получения необходимых документов на строительство».