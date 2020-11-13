Мэрия Екатеринбурга просит отказаться от строительства бассейна на набережной Исети

Руководство УрГУПС решило построить в парке на набережной Исети спортивный объект, идея вызвала волну протестов. Но поводов для запрета стройки нет: земля принадлежит университету.

Мэрия Екатеринбурга предложила Уральскому государственному университету путей сообщения (УрГУПС) отказаться от строительства бассейна в парке при вузе и поискать в муниципальных резервах площадки, которые бы больше подошли для возведения объекта. С таким предложением первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик выступил в рамках рабочего совещания, которое прошло в мэрии.

Как рассказывал DK.RU, в сентябре ученый совет вуза принял решение построить бассейн на берегу Городского пруда напротив Макаровского моста, между Ольховкой и Исетью. Против застройки в водоохранной зоне выступила группа активистов из Экологического совета при главе Екатеринбурга.

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев настаивал, что нельзя лишать город зеленых зон:

За что город и горожан лишают очередной зеленой зоны? При этом у УрГУПС огромное количество неиспользуемой земли, где войдет три бассейна. Но нет, надо вырубать парк.

Согласно действующему законодательству, у городских властей нет полномочий запрещать стройку, поскольку земля принадлежит УрГУПСу на праве бессрочного владения. Александр Ковальчик при этом заявил, что надеется на поиск компромисса в этом вопросе:

Сегодня мы серьезно рассматриваем концепцию всей прибрежной зоны реки Исети. У нас формируется водно-зеленый каркас города. И хотелось бы в максимально возможной степени сохранить его для использования всеми жителями. Надеюсь, что общими усилиями мы найдем решение, которое бы всех устраивало.

Член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко отметил, что руководство вуза до сих пор не дало четкого ответа по поводу стройки: неизвестно, в какие сроки хотят возвести объект и готовы ли там рассматривать альтернативные площадки для застройки:

Надо четко ответить людям, действительно ли УрГУПС решил строить на этом месте, где уже проходили инженерные изыскания, спортивный объект. Бассейн для студентов вуза нужен, но нельзя забывать и об интересах всех горожан. По его словам, любая зеленая зона Екатеринбурга является объектом повышенного внимания жителей, и многие из них, несмотря на правовой статус участка, считают этот парк городской территорией, по которой они привыкли прогуливаться.

Отметим, что представители УрГУПС отказались от участия университета в рабочей группе «до получения необходимых документов на строительство».