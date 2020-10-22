УрГУПС продолжит строительство бассейна. Ради этого вырубают парк

Ответственным за работы назначили проректора по капитальному строительству и инфраструктуре университета Андрея Суворова. Срок выполнения работ — июнь 2021 г.

Ученый совет Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) постановил «продолжить работы по возведению здания бассейна». Об этом рассказал в своем аккаунте на Facebook депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. Ранее он активно выступал против проекта, поскольку ради бассейна руководство вуза начало уничтожать парк.

Вчера пришло просто ужасное известие. Парк УрГУПС все-таки собрались уничтожить. Все лето нам врали, что парк останется, что бассейн строить не будут, но вот решение —- продолжить работы по возведению здания. Как так? За что город и горожан лишают очередной зеленой зоны? При этом у УрГУПС огромное количество неиспользуемой земли, где войдет три бассейна. Но нет, надо вырубать парк, — поделился эмоциями Константин Кисилев.

Свой пост он сопроводил скринами решения ученого совета, в которых прописано ответственное лицо за строительство бассейна и срок, в который планируется выполнить работы.

Напомним, подготовку к строительству спортивного сооружения УрГУПС начал в 2019 г.: в парке вуза вырубили более 50 деревьев. Активисты решили остановить эти работы. Они не только собрали более 2500 подписей, но и провели акцию по высадке деревьев на месте вырубленных.

Власти города поддержали руководителей вуза. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что парк представляет собой «дикий лес», в котором просто необходимо спилить старые деревья и построить новый бассейн. А первый вице-мэр Александр Ковальчик обещал запросить в МВД и ФСБ правовую оценку действий активистов: по его мнению, они не имели права высаживать деревья.

Отметим, столкновения городских властей и активистов по поводу зеленых зон случаются постоянно. Так, негативную реакцию общественников вызвал проект благоустройства Зеленой рощи. Урбанист Владимир Злоказов подсчитал, что по проекту реконструкции парка, разработанному компанией «Архитек», должны вырубить 230 деревьев, в том числе 47 вековых сосен. Г-н Злоказов провел экскурсию по парку, на которой подробно рассказал о недостатках проекта.

Следом с аналогичной экскурсией по парку прогулялся мэр Александр Высокинский. Под напором недовольных общественников градоначальник инициировал создание рабочей группы, которая решит, как провести реконструкцию с минимальным уроном для зеленых насаждений.

А в мае 2019-го жители города активно противостояли строительству храма во имя святой великомученицы Екатерины в сквере у Тетра драмы. Эти протесты вызвали широкий резонанс, писал DK.RU: противостояние прекратилось только после того, как в ситуацию вмешался Владимир Путин.