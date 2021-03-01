Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.03
74,04
89,44
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Екатеринбург снова не дождется Владимира Путина

Екатеринбург снова не дождется Владимира Путина
Иллюстрация: kremlin.ru

Масштабный спортивный саммит в городе, на который ждали президента страны, перенесли с весны на конец осени 2021 года. Это уже третий раз, когда Екатеринбург мог, но не посетил Путин.

#ПУТИН#НОВОСТИ

Саммит «Спорт-Аккорд», который планировался в Екатеринбурге в мае, будет перенесен на ноябрь 2021 г. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на несколько своих источников в спортивной среде.

Возможное проведение такого мероприятия анонсировал министр спорта РФ Олег Матыцин. На форум ждали президента России Владимира Путина и главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Как писал DK.RU, разговор о том, чтобы провести мероприятие здесь, начался еще в 2016 г. В конце 2019-го право проведения саммита утвердили за Екатеринбургом. Это ежегодное мероприятие, в котором участвуют все международные спортивные федерации. В разные годы саммит принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек и другие города мира, а также российские Санкт-Петербург и Сочи. 

Ранее приезда Владимира Путина в Екатеринбург ждали на форум «Россия — спортивная держава» и на встрече с лидером Киргизии, которая в результате прошла в Москве. Из крупных мероприятий в этом году в городе ждут Международную промышленную выставку «Иннопром-2021». Ее планируется провести в традиционном формате в июле.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Свердловской области — 22 миллиардера. Годом ранее их было меньшеВ Свердловской области — 22 миллиардера. Годом ранее их было меньше
  • «Ростелеком» планирует участвовать в развитии туркластера «Гора Белая» на условиях ГЧП«Ростелеком» планирует участвовать в развитии туркластера «Гора Белая» на условиях ГЧП
  • Как начинающему предпринимателю найти идею для бизнеса. ИнструкцияКак начинающему предпринимателю найти идею для бизнеса. Инструкция
  • «Хотите, как в Белоруссии, чтобы никто ничего не обсуждал? Шоковой терапии быть не должно»«Хотите, как в Белоруссии, чтобы никто ничего не обсуждал? Шоковой терапии быть не должно»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.