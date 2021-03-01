Екатеринбург снова не дождется Владимира Путина

Масштабный спортивный саммит в городе, на который ждали президента страны, перенесли с весны на конец осени 2021 года. Это уже третий раз, когда Екатеринбург мог, но не посетил Путин.

Саммит «Спорт-Аккорд», который планировался в Екатеринбурге в мае, будет перенесен на ноябрь 2021 г. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на несколько своих источников в спортивной среде.

Возможное проведение такого мероприятия анонсировал министр спорта РФ Олег Матыцин. На форум ждали президента России Владимира Путина и главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Как писал DK.RU, разговор о том, чтобы провести мероприятие здесь, начался еще в 2016 г. В конце 2019-го право проведения саммита утвердили за Екатеринбургом. Это ежегодное мероприятие, в котором участвуют все международные спортивные федерации. В разные годы саммит принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек и другие города мира, а также российские Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее приезда Владимира Путина в Екатеринбург ждали на форум «Россия — спортивная держава» и на встрече с лидером Киргизии, которая в результате прошла в Москве. Из крупных мероприятий в этом году в городе ждут Международную промышленную выставку «Иннопром-2021». Ее планируется провести в традиционном формате в июле.