МИД поддержит. Екатеринбургу вернут статусную международную выставку

«Иннопром-2021» планируют провести уже в июле. Не факт, что к этому времени в России будут сняты все ограничения по коронавирусу, поэтому власти прорабатывают специальный режим для участников.

Международную промышленную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируется провести в традиционном формате в июле. Об этом сообщил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов во время пресс-конференции в «Интерфакс».

Как сообщал DK.RU, в 2020 г. международная промышленная выставка должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 г. в Екатеринбурге. Но ее проведение в офлайн-формате было отменено по решению Минпромторга РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире. Вместо этого серия сессий прошла в онлайн-режиме на площадке Innoprom Online.

В 2021 г. организаторы рассчитывают не только на офлайн-формат деловых мероприятий, но и на возвращение в расписание культурной программы.

Мы сейчас в активной стадии подготовки «Иннопрома» в офлайне, в традиционном формате, как это было — четыре дня на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», с приемом, с культурной программой, — рассказал Александр Породнов.

Страной-партнером в 2021 г. выступит, как и планировалось, Италия. Также к участию будут привлечены международные экспоненты.

На данный момент МИД России прорабатывает вопрос специального режима для международных участников выставки. Оператор выставки сейчас совместно с министерством промышленности и торговли и с министерством иностранных дел прорабатывают специальный режим для участников выставки «Иннопром». Возможность для зарубежных компаний участвовать в выставке будет, этот вопрос проработан на федеральном уровне, — уточнил директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.

Добавим, что экономический эффект от выставки для региона власти оценивали в 1,5–2 млрд руб. В дни проведения международного мероприятия выручка отелей росла на 70%.