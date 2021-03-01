Митинги обойдутся россиянам дороже, дети смогут ездить в автобусе бесплатно. Законы марта

Законы марта затрагивают сразу несколько важных вопросов. Контроль за персональными данными ужесточится, на дорогах появится новый автомобильный знак. Дайджест.

Карта «Мир» растет

Продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой более 30 млн руб. в год с 1 марта до 30 июня 2021 года должны обеспечить пользователям возможность оплачивать покупки картой «Мир». С 1 июля такие требования распространятся на предприятия с оборотом более 20 млн руб.

Митинги становятся дороже

С 7 марта в России вступят в силу поправки, ужесточающие ответственность за нарушения на митингах. Штрафы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции вырастут с 1000 рублей до 2000 – 4000 рублей, также станет возможно назначение наказания в виде обязательных работ на срок от 40 до 120 часов. Максимальную санкцию в виде 15 суток ареста оставили прежней.

За повторное неповиновение штраф вырастет до 10–20 тыс. руб., максимальный срок ареста — 30 суток — остался прежним.

Иноагенты вне закона

1 марта вступают в силу законы об административной и уголовной ответственности за нарушения деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами.

За распространение в СМИ информации об иноагенте без соответствующей маркировки штраф для граждан составит до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — до 5 тыс., для юрлиц — до 50 тыс. За такое же нарушение, совершенное самим НКО, должностным лицам будет грозить штраф до 300 тыс., а юрлицам — до 500 тыс. руб.

Персональные данные под контролем

С 1 марта становится обязательным получение отдельного согласия граждан на распространение их персональных данных. Молчание или бездействие не будет считаться согласием. Россияне смогут решать, какую именно информацию (Ф. И. О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т.п.) допустимо использовать публично. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому же запросу пользователя. Требования не распространяются на случаи обработки этих сведений органами власти в рамках закона.

Антинаркотическая политика

7 марта вступят в силу поправки, вводящие наказание за склонение в интернете к употреблению наркотиков, за это будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. За преступление, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Общественный транспорт станет приветливее для детей

С 7 марта ребенка до 16 лет нельзя будет высадить из общественного транспорта, если он не оплатил проезд и едет без взрослого сопровождающего.

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Новый дорожный знак

С 1 марта на дорогах страны начнут устанавливать новый дорожный знак — «Фотовидеофиксация». Он заменит собой табличку, на которой изображена камера на белом или желтом фоне. Знак будут устанавливать вне населенных пунктов за 150–300 м до камер, а в населенных пунктах — рядом со знаками «Начало населенного пункта». Таким образом, он будет предупреждать о возможной автоматической фиксации нарушений на участке дороги. Прежние таблички устанавливали почти перед каждым дорожным знаком.

Дачную амнистию продлили на 5 лет

Срок дачной амнистии, который должен был закончиться 1 марта, продлен до 2026 года. Упрощенный порядок оформления прав на дома будет действовать не только для дачных и садовых земельных участков, но и для участков для индивидуального жилого строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.

Кадастровые работы получат соинвесторов

С 23 марта финансировать кадастровые работы смогут физические и юридические лица. Ранее оплата таких работ осуществлялась только за счет средств местных бюджетов и субсидий из региональных и федерального бюджетов. Теперь владельцы недвижимости смогут сэкономить, оплатив работы сразу на всей территории, например садоводческого или огороднического товарищества.

Новые направления для путешествий

С 1 марта россияне смогут посетить Грузию, для этого нужно иметь справку на английском языке о наличии прививки или отрицательный тест на коронавирус. Попасть в страну можно только самолетом, с пересадкой.

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