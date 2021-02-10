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Половина россиян ждут новых акций протеста — это рекорд с 1998 года

Половина россиян ждут новых акций протеста — это рекорд с 1998 года
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

При этом доля желающих протестовать снизилась, а большинство респондентов выходят на улицы не из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

#ПРОТЕСТЫ#НОВОСТИ

Рекордные 80% россиян знают о недавних акциях протеста, связанных с арестом политика Алексея Навального, говорится в опросе «Левада центра» (признан в РФ иноагентом). На этом фоне резко увеличилось число граждан, ожидающих роста протестной активности — показатель достиг уровня 1998 г. 43% опрошенных считают возможными новые протесты с экономическими требованиями, 45% считают, что вполне возможны новые политические протесты.

При этом число желающих участвовать в протестных акциях снизилось 17% — для протестов с экономическими требованиями и 15% — для политических протестов, тогда как ещё в ноябре 2020 г. показатели составляли 23% и 19% соответственно.

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Главной причиной участия в протестных акциях 43% респондентов называют общее недовольство положением дел в стране. 28% считают, что протестующие выходят на митинги, потому что им за это платят (это один из самых высоких показателей за последние годы).  19% связывают протестные акции с возмущением фактами коррупции, показанными в фильме «Дворец для Путина». Еще 16% посчитали, что протестующими двигало возмущение арестом Навального. 

Россияне относятся к протестующим в основном негативно (39% опрошенных) и безразлично (37%), тогда как положительно — только 22% респондентов. Для сравнения: к протестующим в Хабаровске летом 2020 г. относились 47% положительно и лишь 16% отрицательно. Наиболее лояльны к протестующим граждане в возрасте 18-24 лет: положительно относятся 38% респондентов, отрицательно — 22%. Тогда как респонденты 55 лет и старше в 55% случаев относятся отрицательно и только в 16% — положительно.

Влияет на отношение и канал потребления информации. Так, самый высокий процент одобрения протестующих оказался у читателей телеграм-каналов (51%) и соцсетей (31%), тогда как у телезрителей — только 14%. 

Автор: Андрей Пермяков
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