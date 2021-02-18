«Почему в нашей небогатой стране государство распихивает льготы, как бешеная белка орехи?»

«Пора навести порядок в чертовски запутанном мире пособий и льгот. Чтобы государство не бегало с зажатыми в кулачке купюрами за теми, кому они не нужны, и отдавало их тем, кто в них правда нуждается».

«Госдума во вторник приняла правительственный закон

о регулировании ответственности за безбилетный проезд,

которым, в частности, предлагается запретить высаживать

из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет».

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

— Фактически в стране вводится новая льгота — бесплатный проезд для детей до 15 лет включительно. А поскольку это наши с вами дети, немного наберется желающих платить, когда можно не платить.

И, как почти любая льгота, это тупо и несправедливо.

Если мы хотим ввести бесплатный проезд для детей, давайте введем, ок. Заодно появится повод перед выборами в Госдуму не переставая благодарить правящую партию и лично ВВП за наступивший в стране коммунизм, какого даже при коммунистах не было.

Да, не было, и толпы, бродящие по фейсбуку с криками: «Давайте сделаем бесплатный проезд для школьников и пенсионеров, как в СССР», должны быть лишены дееспособности за бред и вранье.

В СССР не было бесплатного проезда в общественном транспорте для детей и пенсионеров, платили как все, по полной. Кроме одного дня в году, Дня пионерии, когда проезд для пионеров в галстуках действительно был бесплатным.

Тут главный вопрос: почему в сильно небогатой стране, где 20 миллионов человек по ту сторону черты бедности от нас с вами, государство распихивает льготы и выплаты, как бешеная белка орехи — во все щели, какие видит, а какие не видит, сама проковыривает? Вместо того чтобы помогать только тем, кому это действительно нужно.

В России не будет «вертолетных» денег, как на проклятом Западе, — говорило самое главное начальство в прошлом году. В результате у нас были не то что «вертолетные» деньги, а бомбление деньгами из стратегических бомбардировщиков.

Возьмем меня. Я — ИП из «пострадавшей» отрасли, и государство выделило мне весной прошлого года 12 с чем-то тысяч рублей, прожиточный минимум. Я за деньгами не пошел. Ну, потому что как отрасль я пострадавший, но сам, лично-персонально, — нет, как работал, так работаю. Пусть отдадут эти деньги, кому нужнее.

В результате мне звонят из налоговой, чтобы я уже перестал выделываться и написал заявление на эту выплату, и на следующую, потому что у них отчетность. В результате этих преследований кровавого режима я получил 24 тысячи с чем-то рублей. Сумма, безусловно, приятная, но мою жизнь никак не изменившая.

При 20 миллионах живущих ниже прожиточного минимума сограждан государство вынудило меня получить два прожиточных минимума просто так. Ну, спасибо, конечно.

А самозанятым в Свердловской области полагались областные выплаты от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от того, когда статус был оформлен. Так Фонд поддержки предпринимательства, который был оператором выплаты, ноги стоптал ходить ко мне в эфир и слезно умолять забрать эти деньги — больше половины самозанятых пособия получать не стали, несмотря на все судороги кровавого режима.

С другой стороны, в прошлом году было две выплаты по 10.000 рублей родителям детей от 3 до 15 лет включительно. Никто из приходивших ко мне в эфир начальников, имеющих отношение к детям или социалке, не смог даже предположить: почему именно этот возраст.

Моя дочь в прошлом году оканчивала школу и поступала в институт, в 17 лет. 11 класс для родителей — это дикие деньги на репетиторов, это большие деньги на последний звонок и выпускной. А если студент уезжает в другой город, это еще вагон мешков с деньгами, чтобы собрать, купить, возможно, снять квартиру и прочее начало самостоятельной жизни.

Я точно знаю, что траты на ребенка в 15 лет и в 17 отличаются кардинально. При этом 17-летним государство не дало ничего, 15-летним — 20.000 рублей, вне зависимости от того, насколько семья нуждается в деньгах. И при том, что 15-летний получивший и 16-летний неполучивший могут сидеть в одном классе за одной партой. Ну, допустим, по 10.000 всем детям до 17 лет включительно в бюджете денег не хватило. Но почему тогда не дать по 8.000, но всем, разве это не справедливо?

А льготы и выплаты — это, куда ни плюнь, нелогично и несправедливо.

Задержимся в школе. Младшие школьники получают от государства бесплатное горячее питание. Почему? Мы же кормим своих детей от рождения и далеко за 18, почему именно в этом промежутке государство взялось обеспечивать их бесплатными завтраками? И почему тогда не ужинами? Я даже про малоимущих спрошу — почему им бесплатно? Если семья насколько малоимущая, что не может прокормить ребенка, надо не завтрак ему давать, а родителей лишать родительских прав.

От малых к старым.

У пенсионеров есть льгота по транспортному налогу. И прочие льготы. Отдельные льготы им не потому, что они малоимущие, а потому что пенсионеры. Но постойте, пенсионер — это человек, у которого была целая жизнь на то, чтобы решить свои материальные проблемы, позаниматься личными финансами, купить квартиру, накопить денег, сделать инвестиции, и сейчас бы ему думать только о том, когда снимут коронавирусные ограничения, чтобы возобновить путешествия по миру.

Он не занимался личными финансами, не откладывал денег на старость, а тратил всю зарплату до копейки? Ну хорошо, но это его личные проблемы, пусть сам их решает.

Тем более, льгота по транспортному налогу означает наличие машины. Совсем необязательно это инвалидка-«запорожец» с отрицательной стоимостью, это, скорее всего, машина под миллион или за миллион. Давайте он ее продаст, раз он такой бедный, что ему не хватает денег на транспортный налог, — на бензин тогда точно не должно хватать.

У пенсионеров есть льгота по налогу на недвижимость. Что означает — у миллионеров есть льгота по налогу на недвижимость, поскольку любой владелец недвижимости в нашем богоспасаемом городе — миллионер. Вот есть пенсионер, получивший в собственность квартиру где-нибудь на Ленина или Свердлова в результате несправедливой и грабительской квартирной приватизации. Да, именно так, приватизация квартир была куда более несправедливой, чем заводов.

Этот пенсионер-миллионер владеет состоянием большим, чем я за всю жизнь накопить смогу, но льготу по налогу на недвижимость оплачиваю ему я как налогоплательщик.

Нет, даже такой олдскульный либерал, как я, не скажет: давайте вообще без пособий и льгот, и пусть каждый сам по себе крутится по заветам социал-дарвинизма. Человечество достаточно разбогатело и гуманизировалось, чтобы содержать не зарабатывающих достаточно индивидов и даже не спрашивать их: почему ты, дорогой, мало зарабатываешь, не лентяй ли ты, часом, не алкаш ли? Но, может быть, навести порядок в увлекательном, но чертовски запутанном мире пособий и льгот? Чтобы государство не бегало с зажатыми в кулачке купюрами за теми, кому они не нужны, и наоборот, отдавало эти купюры тем, кто в них нуждается?

Например, все, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума, получают пособие, доводящее их доход до прожиточного минимума плюс 50% (обсуждаемо). Но на этом все — никаких больше льгот. И закрепить это пособие лет на пять как постоянную величину, чтобы у человека был стимул стараться зарабатывать больше.

А дети в СССР действительно ездили бесплатно. Пока кондуктор не ловил. И тогда их высаживали. Даже за городом. Могу как-нибудь рассказать.

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