Горим как спички и при этом довольны собой. Как помочь современным людям

Эмоциональное выгорание стало постоянной проблемой множества людей. Все хотят успеха и пытаются ради него свернуть горы. А нужно ли это? Объясняет психолог.

Об эмоциональном выгорании говорят все вокруг, находя ему множество причин: стрессы, скорость жизни, высокие требования к каждому человеку. Можно ли не «гореть», живя и работая иначе? Елена Леонтьева, клинический психолог, гештальт-терапевт, автор книг «Про психов» и «Частная практика», объяснила «Ножу», почему эмоциональное выгорание — следствие невротизма, чем плохо строгое воспитание, как мозг привыкает к стрессу, а вы — к жизни на пределе и кто пользуется вашей невротичностью для решения своих рабочих задач. Главное — в материале DK.RU.

— С одной стороны, мы должны стремиться к обязательному для всех счастью — и из-за этого выпрыгиваем из штанов, в погоне за успехом превращаясь в невротиков, которые вечно ничего не успевают и при этом делают недостаточно. С другой стороны, сегодня уровень психологической грамотности таков, что мы уже не можем игнорировать безвыходность этой гонки. Нам неизбежно придется менять свой невротический стиль жизни и способ ведения дел.

Десять дел одновременно, раскаленный телефон, десятки — а иногда и сотни — электронных писем в день, бесконечные встречи. Когда надо сделать это задание? Вчера! Разумеется, нет времени на личную жизнь и друзей. К сожалению, такая стратегия хороша только в кино и пока сил в избытке. Но постепенно она приводит к истощению ресурсов, эмоциональным срывам и потере позиций, ранее завоеванных железной стойкостью.

А самое парадоксальное, что такое «достигаторство» ведет к большой разочарованности в себе, падению самооценки и депрессии. Такие люди не могут понять, почему же у них не получается быть «железными людьми» круглосуточно, а от психотерапевта ждут рецептов, как устранить это неприятное недоразумение.

Мы получили ненормированный рабочий день, постоянное нарушение границ личной жизни, вместо делегирования — контроль и тревожность, огромный и всеобъемлющий страх ошибки.

Невротизм требует ресурсов, а потому не помогает, а конкурирует с основной деятельностью. Судите сами: мы все время ускоренно растем, удваиваем прибыль и совершаем прорыв… Но при этом у нас в целом все равно «все плохо»: мы что-то не успеваем, ничего не доделываем и чувствуем собственную неэффективность. В такой невротической гонке, по мнению психологов, умирает смысл нашей работы.

Человеку нужно понимать, зачем он прикладывает усилия каждый день. Именно осмысленность нашей ежедневной деятельности и жизни в целом создает мотивацию бежать на работу и долго трудиться.

Большинство из нас нуждаются не в том, чтобы быть лучше других, а в том, чтобы быть полезными им. Если мы так себя не чувствуем, выгорание неизбежно.

С точки зрения физиологии это состояние активизированности. В результате мы не можем ни расслабиться, ни отдохнуть, потому что, когда мы не в стрессе, кажется, что с нами что-то не так. Мы начинаем получать искаженное удовольствие от существования на пределе. Такая зависимость от стресса очень характерна для выгоревшего клиента на психотерапии, вся жизнь которого — сплошной дедлайн и битва за выполнение плана.

Часто человек получает удовольствие не от собственно деятельности (как бывает, если ориентироваться на ее смысл), а от преодоления ограничений, ориентируясь на стресс.

Этими нашими особенностями не прочь воспользоваться люди, готовые ради собственной выгоды помочь нам выжать из себя все до капли.

В невротических системах деятельность держится не на смысле, а на эмоциональной петле — тревога, страх ошибки и наказания — и ее избегании с помощью «нечеловеческих усилий». Такой системе не хватает естественных сил и побуждений для развития — любопытства, творчества и риска, поэтому она остается неэффективной и не может адекватно себя оценить. Если люди с невротическим стилем жизни становятся руководителями (а это бывает часто), скорее всего, вся компания будет развиваться по пути стресса и невроза.

Если смотреть на невротический стиль ведения дел через призму психиатрии, можно заметить атаку на время, которая типична для психических расстройств. В психозе время исчезает, все сливается в неразличимую круговерть и реальность ускользает.

Именно такое психотическое ускользание реальности есть во многих российских проектах: люди постоянно ставят нереалистичные сроки, запускаются плохо подготовленными, все силы бросают на то, чтобы стартовать в объявленный срок. При этом они не отлаживают внутренние процессы, плохо их продумывают, уделяют мало времени работе с командой — и в результате сами готовят себе стресс и снижение самооценки.

Ранее на DK.RU: Это не лень и не прокрастинация. Как понять, что вы выгорели до дна

Когда мы не признаем свои ограничения, возникает множество когнитивных искажений, из-за которых наши действия в итоге становятся неэффективными. Если человек не может адекватно оценить свои возможности, он неправильно оценивает и сроки, и возможности других людей — то есть падает качество всего проекта. Вы можете убиться и подписать контракт с клиентом до поставленного дедлайна, а потом пообещать ему нереальные сроки исполнения — и все окажутся в стрессе и недовольстве друг другом.

Система поощрения в человеческом мозге устроена логично: мы довольны собой, когда делаем что-то в ожидании награды. Мозг невероятно «прет», когда мы точно рассчитали действие и выполнили его согласно плану. Это дает нам мощный дофаминовый импульс и силы для дальнейших свершений, повышает самооценку и мотивацию получать удовольствие дальше.

Но если вы плохо рассчитали сроки или завершили дело с ошибками и недоделками, с громким скрипом въехав в дедлайн, то, анализируя результат вашего планирования, мозг делает вывод, что вы недостаточно ориентируетесь в мире и перерасходуете энергию. То есть ваша деятельность нецелесообразна для организма: потрачено много сил, а удовлетворение низкое. Поэтому выработка дофамина сокращается, а значит, мотивация и удовлетворение тоже. А если это происходит регулярно, вы горите!

Вспомним, с чего начинается воронка невротичности — с воспитания и отсутствия/недостатка положительной обратной связи от родителей. Поддержка, благодарность, похвала, уважение, заслуженная награда — все эти виды поощрения окрыляют людей, дают им силы, наполняют рецепторы мозга нужными для продуктивной деятельности медиаторами и творят те самые чудеса мотивации.

А в невротической системе главное — ограничить, не дать совершить ошибку, проконтролировать, выявить недочеты, наказать и проверить снова. Такая система держится не на стремлении быть полезными, нужными и уважаемыми, а на страхе и наказании.

Для самого загнанного невротика рецепт спасения прост: спросите, кому нужна ваша загнанность и бессмысленность бытия? Задайте этот вопрос своим детям, возлюбленным и друзьям. Выслушайте — и поверьте услышанному: вас действительно могут любить просто так, а не за звание «лучшего работника месяца».

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